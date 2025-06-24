На этой неделе в Киеве пройдут продуктовые ярмарки: где и что можно купить
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В КГГА назвали полный список локаций по дням
В Киеве с 24 по 29 июня будут проходить традиционные сельскохозяйственные продуктовые ярмарки. На этой неделе киевляне и гости столицы смогут купить свежие продукты от фермеров.
Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА. На ярмарках в разных районах города можно будет купить сезонные овощи и фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, мед, выпечку и другие товары от производителей со всей Украины.
Где и когда пройдут ярмарки
24 июня (вторник):
- Голосеевский р-н – просп. Науки, 88
- Дарницкий р-н – ул. Евгения Харченко, 41-47
- Днепровский р-н – ул. Ивана Микитенко, 21-27
- Святошинский р-н – ул. Игната Юры, 5, просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта
- Шевченковский р-н – ул. Олеся Гончара, 65-А/Богдана Хмельницкого, 94; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4
25 июня (среда):
- Голосеевский – Стратегическое шоссе
- Дарницкий – ул. Анны Ахматовой, 31
- Днепровский – просп. Соборности, 2-20
- Печерский – ул. Большая Васильковская
- Подольский – просп. Европейского Союза, 5-11
- Святошинский – ул. Подлесная, 8
26 июня (четверг):
- Голосеевский – ул. Юлии Здановской, ул. Новопироговская
- Дарницкий – ул. Евгения Харченко, 41-47
- Днепровский – просп. Воскресенский, 8-10
- Печерский – ул. Генерала Алмазова
- Подольский – ул. Юрковская
- Святошинский – ул. Гната Юры, просп. Берестейского, ул. Рене Декарта
27 июня (пятница):
- Голосеевский – просп. Голосеевский, просп. Глушкова
- Деснянский – ул. Ореста Левицкого
- Дарницкий – ул. Анны Ахматовой, 31
- Днепровский – ул. Гродненская, ул. Алматинская
- Печерский – ул. Первомайского/Ильи Мечникова
- Святошинский – ул. Подлесная, 8
- Соломенский – ул. Козицкого, ул. Керченская
- Шевченковский – ул. Гончара, ул. Ружинская, ул. Деревлянская, ул. Рижская, Бульварно-Кудрявская
28 июня (суббота):
- Голосеевский – ул. Паньковская, ул. Голосеевская
- Дарницкий – ул. Ревуцкого
- Деснянский – ул. Кубанской Украины, ул. Закревского
- Днепровский – ул. Всеволода Нестайко
- Оболонский – ул. Калнышевского, ул. Иорданская
- Подольский – просп. Степана Бандеры
- Соломенский – ул. Стадионная
- Шевченковский – ул. Гаврилишина
29 июня (воскресенье):
- Голосеевский – ул. Самойла Кошки
- Дарницкий – ул. Здолбуновская
- Днепровский – ул. Стальского
- Печерский – ул. Джона Маккейна
- Шевченковский – ул. Татарская, 32-38
Также ежедневно работают коммунальные рынки:
- КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115
- КП "Ржаной рынок" — ул. Верхний Вал, 16
В КГГА призывают жителей быть внимательными: в случае объявления воздушной тревоги следует пройти до ближайшего укрытия.
Ранее "Телеграф" писал, что киевлян ждут большие неудобства на популярной станции метро. Работы будут продолжаться ориентировочно до конца 2025 года.