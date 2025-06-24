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На этой неделе в Киеве пройдут продуктовые ярмарки: где и что можно купить

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Столичная ярмарка
Столичная ярмарка. Фото Коллаж "Телеграфа"

В КГГА назвали полный список локаций по дням

В Киеве с 24 по 29 июня будут проходить традиционные сельскохозяйственные продуктовые ярмарки. На этой неделе киевляне и гости столицы смогут купить свежие продукты от фермеров.

Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА. На ярмарках в разных районах города можно будет купить сезонные овощи и фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, мед, выпечку и другие товары от производителей со всей Украины.

Где и когда пройдут ярмарки

24 июня (вторник):

  • Голосеевский р-н – просп. Науки, 88
  • Дарницкий р-н – ул. Евгения Харченко, 41-47
  • Днепровский р-н – ул. Ивана Микитенко, 21-27
  • Святошинский р-н – ул. Игната Юры, 5, просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта
  • Шевченковский р-н – ул. Олеся Гончара, 65-А/Богдана Хмельницкого, 94; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4

25 июня (среда):

  • Голосеевский – Стратегическое шоссе
  • Дарницкий – ул. Анны Ахматовой, 31
  • Днепровский – просп. Соборности, 2-20
  • Печерский – ул. Большая Васильковская
  • Подольский – просп. Европейского Союза, 5-11
  • Святошинский – ул. Подлесная, 8

26 июня (четверг):

  • Голосеевский – ул. Юлии Здановской, ул. Новопироговская
  • Дарницкий – ул. Евгения Харченко, 41-47
  • Днепровский – просп. Воскресенский, 8-10
  • Печерский – ул. Генерала Алмазова
  • Подольский – ул. Юрковская
  • Святошинский – ул. Гната Юры, просп. Берестейского, ул. Рене Декарта

27 июня (пятница):

  • Голосеевский – просп. Голосеевский, просп. Глушкова
  • Деснянский – ул. Ореста Левицкого
  • Дарницкий – ул. Анны Ахматовой, 31
  • Днепровский – ул. Гродненская, ул. Алматинская
  • Печерский – ул. Первомайского/Ильи Мечникова
  • Святошинский – ул. Подлесная, 8
  • Соломенский – ул. Козицкого, ул. Керченская
  • Шевченковский – ул. Гончара, ул. Ружинская, ул. Деревлянская, ул. Рижская, Бульварно-Кудрявская

28 июня (суббота):

  • Голосеевский – ул. Паньковская, ул. Голосеевская
  • Дарницкий – ул. Ревуцкого
  • Деснянский – ул. Кубанской Украины, ул. Закревского
  • Днепровский – ул. Всеволода Нестайко
  • Оболонский – ул. Калнышевского, ул. Иорданская
  • Подольский – просп. Степана Бандеры
  • Соломенский – ул. Стадионная
  • Шевченковский – ул. Гаврилишина

29 июня (воскресенье):

  • Голосеевский – ул. Самойла Кошки
  • Дарницкий – ул. Здолбуновская
  • Днепровский – ул. Стальского
  • Печерский – ул. Джона Маккейна
  • Шевченковский – ул. Татарская, 32-38

Также ежедневно работают коммунальные рынки:

  • КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115
  • КП "Ржаной рынок" — ул. Верхний Вал, 16

В КГГА призывают жителей быть внимательными: в случае объявления воздушной тревоги следует пройти до ближайшего укрытия.

Ранее "Телеграф" писал, что киевлян ждут большие неудобства на популярной станции метро. Работы будут продолжаться ориентировочно до конца 2025 года.

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#Ярмарки #Новости Киева #Ярмарки в Киеве