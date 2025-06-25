Зелений рай у Києві: чим приваблюють Оріхуватські ставки та де вони знаходяться

Тихе місце для прогулянки

Не всі кияни знають, що за кілька хвилин від станції метро "Голосіївська" ховається справжній зелений рай — Оріхуватські ставки. Це місце, де можна посидіти з вудкою, покататися на човні, помилуватися качками чи просто послухати тишу.

Це частина унікального Голосіївського парку, одного з небагатьох національних природних парків у межах мегаполіса. "Телеграф" розповідає, чим відомі ставки.

Що це за місце

Оріхуватські ставки — це каскад із чотирьох водойм, які утворює струмок Оріхуватка. Він бере початок просто у Голосіївському лісі, протікає крізь парк і впадає у Либідь. Ставки з’єднані між собою, а навколо — густий ліс, зручні доріжки, лавки, локації для пікніків.

Це одне з улюблених місць місцевих жителів: тут можна не лише гуляти, а й ловити рибу, спостерігати за черепахами, водяними птахами й навіть побачити зайця — якщо пощастить.

Ставок у Голосіївському парку

Чим цікаві Оріхуватські ставки

Навіть у спекотні дні тут затінок і прохолода. Шум машин не чути — лише шелест листя й плескіт води.

На першому ставку встановлений світломузичний фонтан — у темну пору доби він вмикається у різних режимах: "Конус", "Гейзер", "Дзиґа".

Є можливість орендувати човен та влаштувати собі маленьку "водну подорож".

У ставках водиться короп, карась, товстолобик, окунь. Для цього потрібне спорядження — і трохи терпіння. Також у місцевих водоймах живе багато качок, черепахи, іноді прилітають чаплі. А ще тут бачили ондатр.

Голосіївський ліс

Екологічні проблеми

Останні роки ставки неодноразово опинялись у центрі скандалів. Через підозрілі скиди з каналізації та хімікати вода іноді підігрівалась до +50°C. Внаслідок цього гинула риба, качки, руйнувалася уся екосистема.

Місцеві жителі били на сполох, створювали петиції, викликали екологічну інспекцію. Комунальні служби періодично прибирають сміття, очищують дно, але джерело забруднень остаточно не виявлено й досі.

Очищення Оріхуватських ставків, 2025 рік

Чому варто прийти

Попри всі труднощі, Оріхуватські ставки залишаються справжнім прихистком для тих, хто шукає тиші в столиці. Це місце, де можна просто посидіти з кавою, пройтися навколо води.

У сонячну погоду тут дуже красиво — вода блищить, дерева віддзеркалюються у ставках, а повітря — свіже, як у лісі.

Зелений оазис серед Києва

Як доїхати

Найзручніше — від станцій метро "Голосіївська" або "Васильківська". Прогулянка до ставків займе не більше ніж 10–15 хвилин пішки. Якщо йти від Голосіївського лісу — просто тримайтеся в напрямку водойм.

Адреса для навігатора: вул. Горіхуватський шлях, 1, Київ.

Біля першого ставка є невелика парковка для відвідувачів. Паркування безплатне, але влітку у вихідні дні місця можуть закінчуватися.

Раніше "Телеграф" писав, де знаходиться озеро Вербне та чим воно унікальне. Його довжина — трохи більше кілометра, глибина — до 20 метрів, а вода настільки чиста, що сюди ще з радянських часів приїжджали купатися з усього Києва.