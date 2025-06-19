Найглибше озеро Києва з'явилося випадково: де знаходиться ця диво-водойма

Ще в 1990-х роках тут був кар'єр

У Києві є чимало водойм, але мало хто знає, що одне з найглибших озер столиці — зовсім поруч із багатоповерхівками Дарницького району. Це озеро Тягле. Тихе, просторе, із зеленою береговою лінією й навіть природними пляжами.

"Телеграф" розповідає, звідки серед лівого берега столиці взялося велике озеро. Його ще називають Малою Вирлицею.

Як утворилося озеро

Історично в цьому районі Києва були неглибокі заплавні озерця та заболочені луки — частина лівобережної заплави Дніпра.

У 1990‑х роках під час будівництва житлових масивів Осокорки та Позняки почали гідронамив — використовували воду Дніпра, щоб намивати піщаний ґрунт на свіжу забудову. Для цього облаштували кар'єр, який назвали "Кар’єр № 5".

У 1994 році повінь у заплаві спричинила сильне затоплення кар’єру — і він заповнився водою. З того часу водойма існує в сучасних межах — прісна, без стоку, з'єднана протоками з іншими озерами.

Тягле велике та глибоке. Його довжина приблизно 1,75 км, найбільша ширина — 1,05 км, а найбільша глибина близько 32 метрів (за деякими джерелами до 37 м).

Озеро в Дарницькому районі столиці

Чим Тягле цікаве

Окрім розмірів і локації, це озеро має офіційний статус — ландшафтний заказник місцевого значення. Тобто його територія охороняється законом, бо тут збереглися залишки природної заплави Дніпра, яка колись тягнулася аж до центру Києва.

Навколо озера росте багато дикої зелені, живуть водоплавні птахи. Це одне з тих місць, де місто ніби "відступає" і дає простір природі.

Колись тут був кар'єр

Що тут можна робити

Рибалити — тут ловлять карасів, щук, окунів.

Кататися на байдарках і SUP-дошках — воду називають спокійною, тож підходить навіть для новачків.

Відпочивати біля води — є ділянки з піском, зручні для пляжного відпочинку.

Влітку біля озера можна гарно відпочити

Де знаходиться озеро

Тягле розташоване між житловими масивами Осокорки та Бортничами, трохи в стороні від активного міського руху. Найлегше туди доїхати на авто. В’їжджайте в район Осокорків за адресою вул. Колекторна.

Громадським транспортом

Їдьте до станції метро "Осокорки". Пересідайте на маршрутку № 459. Вийдіть біля вулиці Колекторна або "Епіцентр" — далі трохи пішки до озера.

Раніше "Телеграф" писав, де знаходиться єдине озеро в Києві, через яке лежить міст. Горащиха приваблює своєю красою місцевих і туристів.