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Єдине озеро в Києві, через яке лежить міст: чим Горащиха приваблює місцевих і туристів

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Озеро Горащиха
Озеро Горащиха. Фото Колаж "Телеграфу"

Водойма сховалася серед лісу

Поки хтось мріє про море, мешканці столиці відкривають для себе ідеальне місце для релаксу — озеро Горащиха в Пущі-Водиці. Це не просто водойма в лісі — тут чиста вода, доглянутий пляж, дерев’яний місток як із казки та повноцінна інфраструктура для пляжного відпочинку.

Озеро розташоване в Оболонському районі Києва. "Телеграф" розповідає, чим особлива водойма.

Що таке "Горащиха"?

Горащиха — це штучна водойма, що виникла як частина каскаду на річці Котурка. Ставок має проточний характер, тому вода тут завжди "свіжа".

Довжина — понад кілометр, а ширина подекуди досягає 100 метрів. Усе це оточене сосновим лісом і має вигляд повноцінного курорту.

Озеро Горащиха
Чисте озеро в Пущі-Водиці

Пляж з "Блакитним прапором"

Це не просто назва — це міжнародна екологічна відзнака. Пляж на Горащисі став одним із трьох у Києві, що отримали сертифікацію "Блакитний прапор". Це означає, що тут регулярно перевіряють якість води, дбають про безпеку відпочивальників, є роздягальні, душі, туалети, рятувальники й навіть кафе.

Озеро в Оболонському районі
Пляж у Пущі-Водиці

Міст через озеро

Родзинка Горащихи — відреставрований дерев’яний місток, який став популярною фотолокацією. Його оновили коштом Громадського бюджету — ініціативу підтримали самі кияни. Тут знімають лавсторі, приходять сім’ї з дітьми, а ввечері — романтики дивляться на захід сонця.

Кажуть, якщо загадати бажання на середині містка — воно обов’язково збудеться.

Відпочинок у Пущі-Водиці
Міст через озеро Горащиха

Рибалка, човни й спокій

Озеро — улюблене місце для рибалок. Тут водиться карась, короп, щука, плотва, краснопірка. А ще — можна взяти човен чи катамаран і помилуватися краєвидами з води.

Атмосфера максимально неспішна: птахи співають, вода блищить, повітря — свіже. Тут справді можна забути, що ти в місті.

Озері Горащиха можна купатися
Це гарне місце для відпочинку

Як дістатися

Адреса озера Горащиха в Києві — вулиця Федора Максименка, 40. Це місце розташоване в кінці озера, на 7–8 лінії Пущі-Водиці, в межах природно-охоронної зони лісопарку.

Трамвай №12 — від Контрактової площі до зупинки 7–8 лінії Пущі-Водиці. Виходите, переходите дорогу — і ви вже біля води.

Автівкою краще їхати з Вишгородського напрямку — орієнтиром слугує вулиця Федора Максименка.

Раніше "Телеграф" писав про озеро Лебедине у Києві. Як звичайна технічна водойма перетворилася на сучасну зону відпочинку?

Теги:
#Озеро #Пуща-Водиця #Новини Києва