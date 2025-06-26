До чого тут солома? Як з'явилася назва київського району Солом’янка

Спочатку це був хутір і пасовища

Колись тут були вузькі вулички, хатки з солом’яними дахами й паслися корови. Сьогодні — це один із найбільших районів Києва з вокзалом, парком і аеропортом.

"Телеграф" розповідає, звідки взялася назва "Солом’янка" і як усе починалося.

Солом’янка: як зародилася назва

Назва району походить від солом’яних стріх — у ХІХ ст. ця місцевість забудовувалась бідними хатами-мазанками, вкритими соломою. Тут селилися переважно відставні солдати, кріпаки Києво-Печерської лаври й малозаможні верстви населення.

Саме через ці солом'яні дахи місцевість і почали називати Солом’янкою. Назва збереглася донині.

Солом’янка у 1880-ті. Фото: primetour.ua

Від хутора до робітничої слобідки

Перші згадки про хутір Солом’янка датуються 1850–1860‑ми роками. У 1865‑му "хутір Солом’янка" вже фігурує на мапах — тоді як пасовище й околиці Либеді ставали передмістям.

Прийшла залізниця — і все змінилося

У 1870-х поруч збудували залізницю та вокзал — і Солом’янка почала стрімко змінюватися. Тут з’явилися майстерні, бараки для залізничників, торгові лавки, телефон і навіть електричне світло — одне з перших у Києві.

Залізничний вокзал на Солом'янці

Як жила Солом’янка у 20 столітті

У XX столітті Солом’янка пройшла шлях від тихого передмістя до одного з найважливіших районів Києва. На початку століття це була малозаселена окраїна з хатами під соломою. У 1901 році її навіть тимчасово вивели за межі Києва, але вже у 1910-му знову включили до міської смуги.

У 1920–30-х роках район називали "Січнівка" — через січневе повстання 1918 року, але ця назва не прижилася.

У 1923 році сюди пустили трамвай, і Солом’янка стала ближчою до центру. А у 1938-му тут утворили окремий Залізничний район, що ще більше підкреслило її значення.

У 1960–70-х роках почалась масова забудова — знесли старі будинки, з’явилися нові багатоповерхівки, тролейбуси, широкі вулиці та сквери. Саме тоді Солом’янка почала набувати того вигляду, який ми знаємо сьогодні.

Один з останніх дореволюційних будинків на Солом'янці, 1980-ті роки

Солом’янка сьогодні

Зараз Солом’янка — це сучасний спальний район, поєднаний із розвиненою інфраструктурою та зеленими зонами. Він розташований між центром міста, Жулянським аеропортом і Південним залізничним вокзалом.

Тут багато зелених зон, зручний громадський транспорт, школи, ринки та ТРЦ. Район поєднує стару забудову з новими ЖК і залишається спокійним місцем для життя, попри деякі проблеми з дорогами та екологією.

Сучасний вигляд Солом'янки

Раніше "Телеграф" писав, як з'явилася назва мікрорайону Шулявка в Києві. Історія тягнеться ще з часів літописних князів, а сама назва — це не вигадка радянських картографів, а спадок Київської Русі.