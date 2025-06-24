Площею майже 100 гектарів: де ховається одне з найбільших озер Києва

У 2021 році Київрада підтримала створення тут заказника

Посеред густої забудови Лівого берега Києва ховається справжній природний скарб — озеро Вирлиця. Його часто не помічають, хоча воно велике, глибоке, з мальовничими краєвидами та багатим підводним світом.

Але за останні роки це озеро опинилося під загрозою через забудову. "Телеграф" розповідає, чим особлива Вирлиця, яку природу вона зберігає.

Як з’явилася водойма

Озеро Вирлиця природного походження. Спочатку було невелике, але у 1980-х його розширили через намив піску — так сформувалася сучасна водойма.

Це одне з найбільших озер столиці:

площа — майже 100 гектарів;

глибина — до 28 метрів;

довжина — близько 1,5 км.

Одне з найбільших озер Києва

Що живе у Вирлиці

Вирлиця — не просто калюжа біля метро, це ціла екосистема. У водоймі мешкає понад 30 видів риб, серед яких щука, сом, карась, судак, короп.

Тут водяться морські іглиці та бичкові — види, занесені до Червоної книги України. Уздовж берегів гніздяться птахи, живуть ондатри, болотяні черепахи, зайці.

Також тут ростуть латаття, очерети, болотяні півники — справжній зелений пояс у межах мегаполіса. Це одне з небагатьох озер Києва, яке зберегло природне середовище.

Озеро природного походження

Проблеми та загрози

З початку 2000-х років навколо Вирлиці точаться суперечки. Частину її берегової зони планували забудувати торговими центрами та висотками. Проти виступали місцеві жителі, екологи й активісти.

У 2021 році Київрада погодила створення природного заказника на частині озера. Але боротьба не закінчена — деякі ділянки землі все ще перебувають у приватній власності, тривають судові процеси.

Поруч з озером — завод "Енергія" та Бортницька станція аерації. Це створює додаткові екологічні ризики: загроза забруднення води та зниження якості повітря.

Озеро поступово оточують новобудови

Де знаходиться

Озеро Вирлиця знаходиться в Дарницькому районі Києва, між проспектом Бажана та вулицями Ревуцького й Колекторною. Найзручніше дістатися на метро — станції "Вирлиця" або "Харківська" впритул до водойми.

Якщо плануєте під'їхати до озера на авто, краще припаркуватися біля станції метро "Харківська" у бік Борисполя, там є безплатна стоянка.

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