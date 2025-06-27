Водіїв попереджають: найближчими днями у Києві частково перекриють декілька вулиць (карта)

Дорожники показали на яких ділянках буде обмежено рух

У Києві незабаром стартують дорожні роботи. Через ремонт покриття частково обмежать рух транспорту на кількох вулицях.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на КК "Київавтодор". Зокрема, з 30 червня до 1 серпня на Солом’янській вулиці триватиме ремонт дороги.

Роботи проводитимуть фахівці КП ШЕУ Солом’янського району на ділянці від Протасового Яру до вулиці Романа Ратушного. На цей період рух транспорту буде частково обмежено.

Обмеження вулицею Солом’янська

Вулиця Єлизавети Чавдар

На один день — 29 червня з 07:00 до 18:00 — рух транспорту частково обмежать і на вулиці Єлизавети Чавдар. Там дорожники з КП ШЕУ Дарницького району вкладатимуть верхній шар асфальтобетону на ділянці від вул. Бориса Гмирі до вул. Софії Русової.

Обмеження вулицею Єлизавети Чавдар

Крім цього з 30 червня до 10 серпня частково обмежать рух пішоходів тротуаром на вул. Ірпінській. Дорожники ремонтуватимуть покриття тротуарів. Проте рух транспорту вулицею залишиться без змін.

У "Київавтодорі" закликають водіїв і пішоходів бути уважними, дотримуватись тимчасових обмежень і за можливості обирати інші маршрути. Також перепрошують за незручності, спричинені проведенням робіт.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві до кінця року частково перекриють один зі шляхопроводів. Причина — необхідність забезпечити безпечну експлуатацію споруди, яка потребує технічного втручання.