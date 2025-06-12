Виїхати з Києва стане складніше: де і чому перекриють дорогу (карта)

Для водіїв встановлять попереджувальні знаки

З 13 червня у Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Богатирській у напрямку міста Вишгород. Причина — капітальний ремонт дороги.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на КК "Київавтодор". Обмеження діятимуть майже місяць — до 6 липня.

Цього разу роботи перемістяться на протилежну сторону ділянки від АЗС "KLO" (вул. Богатирська, 1-Г) до заводу ПрАТ "Оболонь". Тут дорожники розбиратимуть старе покриття й укладатимуть нові шари асфальту.

На період ремонту виїзд із міста організують лише однією смугою — з боку протилежного напрямку. Також обмежать рух двома з’їздами на перетині з вул. Луговою.

Щоб допомогти водіям орієнтуватися, вздовж маршруту встановлять інформаційні знаки з об’їздами.

У "Київавтодорі" просять вибачення за незручності й закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Карта

Нагадуємо, що до 18 червня на проспекті Соборності в Києві частково обмежать рух транспорту. Дорожники візьмуться за оновлення асфальтобетонного покриття на ділянці від Дарницької площі до мосту Патона.

Ремонт проводитимуть поетапно, тож повного перекриття всіх смуг руху не буде.

Раніше "Телеграф" писав, що один із мостів Києва частково перекриють аж до кінця року. Рух транспорту буде обмежений другою, третьою і четвертою смугами у напрямку правого берега.