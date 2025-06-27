Водителей предупреждают: в ближайшие дни в Киеве частично перекроют несколько улиц (карта)
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Дорожники показали на каких участках будет ограничено движение
В Киеве скоро стартуют дорожные работы. Из-за ремонта покрытия частично ограничат движение транспорта на нескольких улицах.
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на УК "Киевавтодор". В частности, с 30 июня по 1 августа на Соломенской улице будет продолжаться ремонт дороги.
Работы будут проводить специалисты КП ШЭУ Соломенского района на участке от Протасового Яра до улицы Романа Ратушного. В этот период движение транспорта будет частично ограничено.
Улица Елизаветы Чавдар
На один день — 29 июня с 07:00 до 18:00 — движение транспорта частично ограничат и на улице Елизаветы Чавдар. Там дорожники из КП ШЭУ Дарницкого района будут укладывать верхний слой асфальтобетона на участке от ул. Бориса Гмыри до ул. Софии Русовой.
Кроме этого с 30 июня до 10 августа частично ограничат движение пешеходов по ул. Ирпенской. Дорожники будут ремонтировать покрытие тротуаров. Однако движение транспорта по улице останется без изменений.
В "Киевавтодоре" призывают водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать временные ограничения и по возможности выбирать другие маршруты. Также извиняются за неудобства, вызванные проведением работ.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве до конца года частично перекроют один из путепроводов. Причина — необходимость обеспечить безопасную эксплуатацию сооружения, требующего технического вмешательства.