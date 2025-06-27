Водителей предупреждают: в ближайшие дни в Киеве частично перекроют несколько улиц (карта)

Дорожники показали на каких участках будет ограничено движение

В Киеве скоро стартуют дорожные работы. Из-за ремонта покрытия частично ограничат движение транспорта на нескольких улицах.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на УК "Киевавтодор". В частности, с 30 июня по 1 августа на Соломенской улице будет продолжаться ремонт дороги.

Работы будут проводить специалисты КП ШЭУ Соломенского района на участке от Протасового Яра до улицы Романа Ратушного. В этот период движение транспорта будет частично ограничено.

Ограничение улицей Соломенска

Улица Елизаветы Чавдар

На один день — 29 июня с 07:00 до 18:00 — движение транспорта частично ограничат и на улице Елизаветы Чавдар. Там дорожники из КП ШЭУ Дарницкого района будут укладывать верхний слой асфальтобетона на участке от ул. Бориса Гмыри до ул. Софии Русовой.

Ограничение улицей Елизаветы Чавдар

Кроме этого с 30 июня до 10 августа частично ограничат движение пешеходов по ул. Ирпенской. Дорожники будут ремонтировать покрытие тротуаров. Однако движение транспорта по улице останется без изменений.

В "Киевавтодоре" призывают водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать временные ограничения и по возможности выбирать другие маршруты. Также извиняются за неудобства, вызванные проведением работ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве до конца года частично перекроют один из путепроводов. Причина — необходимость обеспечить безопасную эксплуатацию сооружения, требующего технического вмешательства.