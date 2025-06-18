Будуть затори? У Києві до кінця року частково перекриють один із шляхопроводів (карта)

Обмежуватимуть рух у два етапи

У Києві майже на пів року обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської.

Про це повідомляють у КМДА з посиланням на КК "Київавтодор". З 18 червня і до 31 грудня комунальне підприємство "Київавтошляхміст" проводитиме на об'єкті протиаварійні заходи.

Причина — необхідність забезпечити безпечну експлуатацію споруди, яка потребує технічного втручання. Через це рух частково перекриватимуть одразу в кількох напрямках.

Рух обмежуватимуть у два етапи:

Перший етап: на місці виконання робіт буде обмежено рух транспорту на половині другої та третьої смуг з обох боків шляхопроводу.

Другий етап: обмеження діятимуть уже на половині другої та першої смуг.

Крім того, роботи торкнуться і пішохідної частини споруди — упродовж усього періоду ремонтів виконуватимуться роботи на тротуарах та інших пішохідних ділянках.

Карта

Пересування цим відрізком дороги стане повільнішим і, ймовірно, спричинить затори в години пік. У "Київавтодорі" закликають киян та гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, за можливості обирати альтернативні маршрути та враховувати обмеження під час планування поїздок.

На час проведення робіт будуть встановлені відповідні дорожні знаки та інформаційні щити, аби попередити учасників руху про зміни.

Як об'їхати обмеження

Рух із вул. Михайла Бойчука → повернути на Залізничне шосе → далі через Набережне шосе або Наддніпрянське шосе в обхід шляхопроводу — до Видубичів або Південного мосту.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві частково обмежили рух транспорту на вулиці Богатирській у напрямку міста Вишгород. У "Київавтодор" розповіли, до якого числа діятимуть обмеження.