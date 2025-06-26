Дрони полюватимуть на людей? Що відомо про підготовку нового російського терору

Вже через пів року життя в столиці та інших населених пунктах країни може радикально змінитися

Україна наближається до нового етапу війни — масового застосування автономних ударних дронів. Якщо раніше найбільшою загрозою були "Шахеди" та ракети з фіксованими координатами удару, то тепер мова йде про дрони, які самостійно полюватимуть на людей у містах.

Саме таку перспективу окреслила волонтерка Марія Берлінська, і вона говорить про 2026 рік не як про гіпотетичне майбутнє, а як про найближчу фазу війни.

"Є дещо значно небезпечніше — тисячі дронів над містами в режимі постійного полювання. Це те, що стане нашою реальністю вже в 2026 році. І стосується не лише Сум, Дніпра чи Харкова. А й Львова і Чернівців. Те, що вже відбувається з Херсоном і Костянтинівкою, при тому що там поки дрони на радіоуправлінні чи оптоволокні. Я ж зараз говорю про level up — повна або часткова автономність", — написала Берлінська.

Вона наголошує, що перехід до цілодобового дронового полювання — це питання місяців, а не років. За її оцінками, такі атаки можуть стати масовими вже у 2026 році. При цьому йдеться не про кілька дронів, а про сотні й тисячі одночасно — в режимі роєвої атаки або постійного чергування над містами.

Марія Берлінська

Які є контрзаходи

Технології протидії існують. Це:

автоматичні турелі з візуальним чи радарним виявленням,

дрони-перехоплювачі,

електромагнітна зброя (глушіння, перехоплення),

лазери короткого радіусу дії,

системи радіоелектронної розвідки й пасивної радіолокації,

мережі антен на базі інфраструктури мобільного звʼязку.

Що можна зробити вже сьогодні

Берлінська закликала діяти негайно: "Важливо щоб представники влади, як центральної, так і місцевої, вже шукали рішення і обладнували захист над містами. Вже, станом на червень 2025 року".

Вона радить кожному українцю звернутись до депутатів, голів громад, чиновників із конкретним запитанням: "Спитати, чи йде підготовка, які саме рішення розвивають і купляють? Дрони перехоплювачі, автоматичні турелі, електромагнітна зброя? Також спитати, хто буде відповідати, якщо завтра в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та інших містах доведеться жити перебіжками і по підвалах".

"Павутина" змінила архітектуру безпеки

Про зростання загрози автономних дронів та неготовність класичних систем ППО до нових викликів попередив також Анатолій Храпчинський — заступник генерального директора компанії, яка виробляє засоби радіоелектронної боротьби. У коментарі "Телеграфу" він відзначив, що ключовою подією, яка змінила глобальну архітектуру безпеки, стала операція СБУ "Павутина" 1 червня 2025 року. Тоді українські FPV-дрони атакували п’ять російських стратегічних авіабаз — від Мурманської до Амурської області — пошкодивши або знищивши десятки літаків, зокрема Ту-95МС, Ту-22М3, А-50 та Ан-12. За оцінками СБУ, це могло становити до 34% російської стратегічної авіації.

Але на фоні цієї успішної операції, каже Храпчинський, стало очевидно: традиційні системи повітряного контролю та ППО не здатні протистояти новому типу загроз, які вже впроваджуються Росією. За його словами, ворог не лише активно застосовує дрони для ударів по прифронтовій та прикордонній зоні, а й модернізує "Шахеди", наділяючи їх елементами штучного інтелекту.

"Ми бачимо прояви вже елементів ШІ — поява тепловізійних або інших камер, які можуть допомагати дрону наводитися на об'єкт і працювати в автоматичному режимі. Не так, як раніше — вилітає по чітких координатах. А тепер — дрон вилітає в сектор, наприклад Київської області, і самостійно шукає собі ціль", — наголосив він.

Анатолій Храпчинський

Війна демократизувалася

Храпчинський нагадав, що ще два роки тому в Україні оголошували створення комплексної системи захисту "Покрова", яка мала би включати засоби РЕБ, що здатні одночасно моніторити повітряний простір. Але, за його словами, досі не побудована нова архітектура безпеки, яка б відповідала сучасним викликам.

"Потрібно будувати фундаментальну частину нової системи — насичену компонентами, які вироблятимуть українські, європейські або спільні підприємства. Є глобальна потреба у реалізації такого проєкту", — пояснив він.

Він підкреслив, що нова загроза — це не тільки військові технології. Росія вже використовує побутові компоненти, доступні на цивільному ринку, для виготовлення зброї.

"Nvidia, яка стоїть у 'Шахедах' — це побутовий елемент. Це те, що ви можете купити в комп'ютерному магазині. Ми кажемо про те, що демократизація високих технологій дозволила створювати зброю з побутових компонентів", — зазначив експерт.

Храпчинський також навів приклад із комерційними дронами DJI Mavic, які можна перепрограмувати, щоби ті обминали вбудовані обмеження й літали в заборонених зонах. Саме тому, на його думку, Україні слід не просто покладатися на ППО, а створити нову структуру спостереження, контролю та перехоплення на основі вже наявної інфраструктури мобільного зв’язку.

"Я передбачаю активне залучення операторів мобільного зв’язку. У нас є розгалужена інфраструктура, яка може бути використана для посилення радіоелектронної розвідки, пасивної радіолокації, створення контрольованих секторів радіовипромінювання. Ми можемо в певному секторі взяти декілька діапазонів — і жоден ворожий засіб не зможе їх використати", — пояснив він.

На завершення Храпчинський застеріг: ця загроза вже реальна, і Росія рухається саме в цьому напрямку. Але навіть якщо вдасться вдарити по виробничих потужностях РФ, це не гарантує безпеки.

"Можна розповідати про можливість ураження виробництв Росії. Але це не забезпечить нам нормального рівня безпеки. Навіть якщо якась інша держава захоче завдати удару Україні — без нової архітектури захисту ми залишимося вразливими", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 17 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території України, головною ціллю знову став Київ. На тлі нового удару в соцмережах почали ширитись заклики виїжджати з міст, однак експерти застерігають від панічних рішень і закликають зберігати раціональність.