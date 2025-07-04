У Києві розгорівся скандал через укриття: чому в одну з кімнат не пустили людей (відео)

Редакція "Телеграфу" звернулася до аварійної служби за номером, вказаним на укритті

У соціальних мережах з'явилася скарга від мешканців будинку на вулиці Стельмаха, 12, у Києві, які повідомляють про проблеми з доступом до підземного укриття. За їхніми словами, двоє людей вже не вперше займають кімнату, блокуючи можливість скористатися укриттям іншим містянам.

Про це пишуть у місцевому пабліку. Користувачі зауважують, що в підвалі є 2 невеликі кімнати, але одна з них фактично зайнята очільницею будинку та її сином, який є керуючим укриттям.

Вони облаштували цю кімнату для власного використання, поставили 2 дивани й відмовляють іншим мешканцям у вході.

Інші люди, які потребують захисту в разі тривоги, змушені стояти просто на вулиці, адже в кімнаті на диванах розміщено лише 4 особи, а більше нікого не пускають. Зауважується, що це приміщення не є приватним, а його мета — слугувати укриттям для всіх мешканців.

У дописі стверджують, що такий інцидент повторюється не вперше — двоє людей, займаючи кімнату, блокують можливість скористатися укриттям іншим, хоча тут могло б розміститися близько 15 осіб, якби замість диванів були звичайні стільці.

Редакція "Телеграфу" звернулася до аварійної служби за номером, зазначеним на укритті, однак там повідомили, що питання організації доступу та конфлікти між мешканцями не належать до їхніх повноважень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кияни скаржаться на проблеми з доступом до укриттів, облаштованих у підземних паркінгах. Під час повітряних тривог людей виганяють із паркувальних місць, обмежують їхнє пересування всередині укриття або зовсім не пускають. Закон передбачає, що правила користування захисними спорудами мають встановлювати військові адміністрації. Однак у багатьох регіонах, зокрема в столиці, такі нормативні документи або не розроблені, або не оприлюднені. Через це навіть офіційно зареєстровані укриття часто працюють за неформальними правилами, встановленими власниками або керівниками ОСББ.