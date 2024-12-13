Багато українців не змогли потрапити в укриття під час масованого удару - серед них відома блогерка

Блогерка потрапила в укриття лише через годину

У п'ятницю 13 грудня під час російської атаки по Україні у Львові були закриті укриття. Люди не могли перечекати небезпеку.

Про це повідомляє місцеве видання. За даними телеграм-каналу "Львівич.Новини" зачинено було на двох вулицях.

Мова йде про вул. Б. Хмельницького. А також на вул. Скорини, 22.

Про зачинене укриття повідомила і блогерка Алевтина Черкашина, яка називає себе "Діва Оливка". Вона була єдиною з будинку, котра спустилась в укриття. Втім воно було зачинене. Дівчина з котом змогла перечекати небезпеку лише через годину.

Атака по Україні — що відомо

Російські війська масовано атакували Україну з вечора, 12 грудня. Спочатку окупанти запустили по Україні дрони, а вже вранці — ракети. Метою обстрілу стала енергетика України.

За даними президента України Володимира Зеленського, РФ випустила по Україні 93 ракети і майже 200 БПЛА. Зокрема, ППО вдалося збити 81 ракету, зокрема 11 із них "приземлили" винищувачі F-16.

Проте згодом у Повітряних Силах України повідомили, що збили 81 ракету, 80 БпЛА.

Детальніше про масований обстріл Росії по Україні — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.