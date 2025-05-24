Це може врятувати вам життя: де у будинку безпечніше ховатись від атак Росії

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

Під час ракетних та дронових атак Росії завжди слід перебувати в укритті, однак, якщо такої змоги немає — слід дотримуватись кількох правил. Головне в такому разі правильно обрати приміщення, де сховатись.

Про це в етері КИЇВ24 розповів експерт з виживання та безпеки Ігор Молодан. За його словами, у будь-якій ситуації під час загрози атаки слід уникати приміщень з вікнами.

Адже це пряма загроза отримання поранень від уламків скла тощо. Якщо ж немає змоги пройти в укриття, найкраще ховатись у приміщення без вікон, дотримуючись правила "двох стін".

"Ванні кімнати, коридори, кухні — будь-які приміщення без вікон в рази безпечніші за кімнати з вікнами", — наголосив Молодан.

Він пояснив, що туалети та ванни безпечні для перечікування атаки, адже там немає вікон, тому отримати поранення від розбитого скла майже не можливо. Але в цьому контексті слід розуміти, що йдеться саме про ті випадки, коли немає прямого влучання снаряда.

Також можна перебувати біля шахт ліфтів, підвальних та напівпідвальних приміщень. Якщо йдеться про вулицю, краще сховатись на станціях метро, у підземних паркінгах, підземних торгівельних центрах і схожих спорудах.

Нагадаємо, що в ніч на 24 травня Росія здійснила масовану атаку на Київ. Постраждало чимало житлових будинків. Вибухи лунали в кількох районах столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російська балістика стала ще небезпечнішою, адже Кремль модернізував "Іскандери".