В Киеве разгорелся скандал из-за укрытия: почему в одну из комнат не пустили людей (видео)

Редакция "Телеграфа" обратилась в аварийную службу за номером, указанным на укрытии

В социальных сетях появилась жалоба от жильцов дома по улице Стельмаха, 12, в Киеве, сообщающих о проблемах с доступом к подземному укрытию. По их словам, два человека уже не первый раз занимают комнату, блокируя возможность воспользоваться укрытием другим горожанам.

Об этом пишут в местном паблике. Пользователи отмечают, что в подвале есть 2 небольшие комнаты, но одна из них фактически занята главой дома и его сыном, который является управляющим укрытием.

Они обустроили эту комнату для собственного использования, поставили 2 дивана и отказывают другим жителям у входа.

Другие люди, нуждающиеся в защите в случае тревоги, вынуждены стоять прямо на улице, ведь в комнате на диванах размещены только 4 человека, а больше никого не пускают. Отмечается, что это помещение не является частным, а его цель служить укрытием для всех жителей.

В сообщении утверждают, что такой инцидент повторяется не впервые — два человека, занимая комнату, блокируют возможность воспользоваться укрытием другим, хотя здесь могло бы разместиться около 15 человек, если бы вместо диванов были обычные стулья.

Редакция "Телеграфа" обратилась в аварийную службу по номеру, указанному на укрытии, однако там сообщили, что вопросы организации доступа и конфликты между жителями не относятся к их полномочиям.

Напомним, ранее мы сообщали, что киевляне жалуются на проблемы с доступом к укрытиям, обустроенным в подземных паркингах. Во время воздушных тревог людей выгоняют из парковочных мест, ограничивают их передвижение внутри укрытия или совсем не пускают. Закон предусматривает, что правила использования защитными сооружениями должны устанавливать военные администрации. Однако во многих регионах, в частности, в столице, такие нормативные документы либо не разработаны, либо не обнародованы. Поэтому даже официально зарегистрированные укрытия часто работают по неформальным правилам, установленным собственниками или руководителями ОСМД.