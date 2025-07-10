Замість запаху липи - їдкий дим. У Києві погіршилась якість повітря після масштабної атаки

Варто закривати вікна і не дихати токсичними речовинами

Вибухи у Києві та численні пожежі погіршили якість повітря 10 липня. Вулиці у липні пахнуть не липою, а їдким димом.

Про це повідомляє "Телеграф". Журналістка видання показала, як виглядають вулиці Києва.

Рано вранці дихати було нічим. Вулиці покрив туман.

Дані з якістю повітря наводить портал Saveecobot. На карті видно, що відбувається.

Після нічних атак у Києві минуло вже понад дві години, і ситуація з якістю повітря поступово стабілізується.

Хоча більшість районів міста демонструють зелені та жовті позначки, що свідчить про відносно безпечні умови. Натомість деякі ділянки все ще мають підвищені концентрації шкідливих речовин.

Якість повітря у Києві. Дані - Saveecobot

Зелений рівень на карті означає, що повітря не становить серйозної небезпеки для здоров'я, однак це не означає, що воно ідеально чисте. Навіть при помірному забрудненні варто обмежити тривалість перебування на вулиці, особливо людям з респіраторними захворюваннями та дітям.

Рекомендується утриматися від ранкових пробіжок та інших активних занять на свіжому повітрі до повної нормалізації показників. Якщо є можливість, краще залишатися в приміщеннях з зачиненими вікнами та увімкненими очищувачами повітря.

Сервіс NASA пише, що Київ накрило густим димом після нічної атаки — повітря надзвичайно забруднене. Індекс якості місцями досягає 275 при нормі 50, найбільш критична ситуація на Лівому березі.

Також у ЗМІ показали фото, як виглядала столиця після нічних обстрілів. Детальніше можна подивись нижче.

Фото - "Укрінформ"

Фото - "Суспільне"

Фото - "NV"

Що передувало

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ. Зокрема, на столицю летіли дрони та балістичні ракети. В місті було чути дуже велику кількість потужних вибухів.

Наразі відомо, що у шести районах столиці зафіксовано наслідки. У кількох з них горять будівлі, АЗС та гаражі.

Перші наслідки ворожої атаки, інформація про постраждалих та загиблих у матеріалі "Телеграфу" за посиланням. Підписуйтесь на телеграм-канал "Телеграфу", аби оперативно дізнаватись найважливіші новини.