Вместо запаха липы – едкий дым. В Киеве ухудшилось качество воздуха после масштабной атаки

Следует закрывать окна и не дышать токсичными веществами

Взрывы в Киеве и пожары ухудшили качество воздуха 10 июля. Улицы в июле пахнут не липой, а едким дымом.

Об этом сообщает "Телеграф". Журналистка издания показала, как выглядят улицы Киева.

Ранним утром дышать было нечем. Улица покрыла туманом.

Данные с качеством воздуха приводит портал Saveecobot. На карте видно, что происходит.

После ночных атак в Киеве прошло уже более двух часов, и ситуация с качеством воздуха постепенно стабилизируется.

Хотя большинство районов города демонстрируют зеленые и желтые отметки, что свидетельствует об относительно безопасных условиях. Зато некоторые участки все еще имеют повышенные концентрации вредных веществ.

Качество воздуха в Киеве. Данные — Saveecobot

Зеленый уровень на карте означает, что воздух не представляет серьезной опасности для здоровья, однако это не означает, что он идеально чистый. Даже при умеренном загрязнении стоит ограничить продолжительность пребывания на улице, особенно людям с респираторными заболеваниями и детям.

Рекомендуется воздержаться от утренних пробежек и других активных занятий на свежем воздухе до полной нормализации показателей. Если есть возможность, лучше оставаться в помещениях с закрытыми окнами и включенными очистителями воздуха.

Сервис NASA пишет, что Киев накрыло густым дымом после ночной атаки — воздух чрезвычайно загрязнен. Индекс качества местами достигает 275 при норме 50, наиболее критическая ситуация на Левом берегу.

Также в СМИ показали фото, как выглядела столица после ночных обстрелов. Подробнее можно посмотреть ниже.

Фото — "Укринформ"

Фото — "Общественное"

Фото — "NV"

Что предшествовало

Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку на Киев. В частности, в столицу летели дроны и баллистические ракеты. В городе было слышно очень большое количество мощных взрывов.

Известно, что в шести районах столицы зафиксированы последствия. В нескольких из них горят строения, АЗС и гаражи.

Первые последствия вражеской атаки, информация о пострадавших и погибших в материале "Телеграф" по ссылке. Подписывайтесь на телеграмм-канал "Телеграф", чтобы оперативно узнавать самые важные новости.