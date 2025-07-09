Знали, куди цілили: військовий експерт про те, що росіяни атакували на Волині

Правоохоронцям слід зʼясувати, хто причетний до удару

Удар Росії по Волинській області у середу, 9 липня, був не випадковий. Ворог розвідав, знайшов дані про те, що там є щось критично важливе для України і перебуває саме в цьому регіоні.

Про це сказав військовий експерт Іван Ступак для Радіо NV. За його словами, росіяни знали про конкретні місця.

"Вони не пошкодували такої кількості дронів, такої кількості ракет. Тому тут хочу вірити, що навіть якщо були прильоти, то вони не завдали великої шкоди всьому тому, що зберігалося в цих регіонах, бо це дуже важливе для оборони України", — сказав військовий експерт.

Він припустив, що росіяни цілилися по місцях скупчення, накопичення західної техніки, західної зброї, можливо місця виготовлення наших боєприпасів, місця зберігання наших боєприпасів.

Іван Ступак каже, що тут питання до наших правоохоронців, з'ясувати, звідки у росіян такі чіткі дані і чому це спровокувало таку величезну атаку.

Що передувало

Цієї ночі ворог вдався до однієї з найбільших масованих та комбінованих атак. Загалом росіяни запустили 741 засіб повітряного нападу, серед яких:

728 ударних БпЛА типу Shahed й дронів-імітаторів;

сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";

шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Станом на 08:30, як писали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 718 засобів повітряного нападу. Основний напрямок удару – Волинь, місто Луцьк.

Голова Волинської ОВА Іван Рудницький підтвердив, що вночі область зазнала масованої атаки.

"Фактично усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Наразі інформація про влучання уточнюється", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні бурхливо сперечаються про цивільних пілотів у ППО.