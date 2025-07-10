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Уламки ракет по всьому місту, є жертви: як виглядає Київ після масштабної атаки (фото, відео)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
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Вибухи у Києві Новина оновлена 10 липня 2025, 07:22
Вибухи у Києві. Фото Колаж "Телеграф"

Наслідки фіксують у 5 районах столиці та 4 районах області

Росія атакувала Київ в ніч на 10 липня. Ворог випустив по столиці сотні безпілотників "шахед" та балістичні ракети.

"Телеграф" розповість, що відомо про атаку. За результатами атаки у шести районах зафіксовані численні руйнування житлової інфраструктури та спалахнули пожежі, є постраждалі серед місцевого населення.

Зокрема, внаслідок нічної атаки зафіксовані численні пошкодження будинків у Шевченківському районі Києва.

Фото - РБК Україна
Фото - РБК Україна
Фото - РБК Україна
Фото - РБК Україна

У мережі показали ще кадри з наслідками атаки у Шевченківському районі. Росія поцілила в багатоповерхівку.

Пошкоджено трамвайна колія біля торгового центру. Руху трамвая не перешкоджає.

Пошкоджений торговий центр та будівля в одному з районів столиці. Журналісти Новини.LIVE показали, як вони виглядають.

Що відомо про влучання в інших районах Києва

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про руйнування ще в 4 районах. За його словами, у цих районах сталось падіння уламків.

  • Дарницький район. Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.
  • Солом'янський район. Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.
  • Голосіївський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.
  • Подільський район. Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

Місцеві телеграм канали публікують фото з уламками ракет та "шахедів". У повідомленні йдеться, що вони розкидані по всьому місту.

Що відомо про кількість постраждалих

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 6 ранку відомо про 13 постраждалих у столиці. За його даними, є двоє загиблих.

Атака на Київщині

В Київській ОВА повідомили, що майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. Наслідки ворожої атаки фіксують у 4 районах області.

  • У Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцеву лікарню.
  • У Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Загорання ліквідовано. Пошкоджено два автомобіля.
  • У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення.
  • У Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.

У телеграм-каналах столиці повідомили, що всі випущені ворогом ракети та дрони летіли на Київ. Попередньо ворог випустив по Україні:

  • 400-500 шахедів/імітаційних БпЛА.
  • 6-10 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з Брянської області.
  • 3-4 крилаті ракети Іскандер-К з Курської області.

Обстріл Києва — що відомо

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ. Зокрема, на столицю летіли дрони та балістичні ракети. В місті було чути дуже велику кількість потужних вибухів.

Раніше "Телеграф" писав, що чому Росія атакувала Волинську область.

Теги:
#Київ #Атака #Вибух