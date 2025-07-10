Уламки ракет по всьому місту, є жертви: як виглядає Київ після масштабної атаки (фото, відео)
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Наслідки фіксують у 5 районах столиці та 4 районах області
Росія атакувала Київ в ніч на 10 липня. Ворог випустив по столиці сотні безпілотників "шахед" та балістичні ракети.
"Телеграф" розповість, що відомо про атаку. За результатами атаки у шести районах зафіксовані численні руйнування житлової інфраструктури та спалахнули пожежі, є постраждалі серед місцевого населення.
Зокрема, внаслідок нічної атаки зафіксовані численні пошкодження будинків у Шевченківському районі Києва.
У мережі показали ще кадри з наслідками атаки у Шевченківському районі. Росія поцілила в багатоповерхівку.
Пошкоджено трамвайна колія біля торгового центру. Руху трамвая не перешкоджає.
Пошкоджений торговий центр та будівля в одному з районів столиці. Журналісти Новини.LIVE показали, як вони виглядають.
Що відомо про влучання в інших районах Києва
Мер столиці Віталій Кличко повідомив про руйнування ще в 4 районах. За його словами, у цих районах сталось падіння уламків.
- Дарницький район. Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.
- Солом'янський район. Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.
- Голосіївський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.
- Подільський район. Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.
Місцеві телеграм канали публікують фото з уламками ракет та "шахедів". У повідомленні йдеться, що вони розкидані по всьому місту.
Що відомо про кількість постраждалих
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 6 ранку відомо про 13 постраждалих у столиці. За його даними, є двоє загиблих.
Атака на Київщині
В Київській ОВА повідомили, що майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. Наслідки ворожої атаки фіксують у 4 районах області.
- У Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцеву лікарню.
- У Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Загорання ліквідовано. Пошкоджено два автомобіля.
- У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення.
- У Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.
У телеграм-каналах столиці повідомили, що всі випущені ворогом ракети та дрони летіли на Київ. Попередньо ворог випустив по Україні:
- 400-500 шахедів/імітаційних БпЛА.
- 6-10 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з Брянської області.
- 3-4 крилаті ракети Іскандер-К з Курської області.
Обстріл Києва — що відомо
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ. Зокрема, на столицю летіли дрони та балістичні ракети. В місті було чути дуже велику кількість потужних вибухів.
Раніше "Телеграф" писав, що чому Росія атакувала Волинську область.