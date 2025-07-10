Уламки ракет по всьому місту, є жертви: як виглядає Київ після масштабної атаки (фото, відео)

Наслідки фіксують у 5 районах столиці та 4 районах області

Росія атакувала Київ в ніч на 10 липня. Ворог випустив по столиці сотні безпілотників "шахед" та балістичні ракети.

"Телеграф" розповість, що відомо про атаку. За результатами атаки у шести районах зафіксовані численні руйнування житлової інфраструктури та спалахнули пожежі, є постраждалі серед місцевого населення.

Зокрема, внаслідок нічної атаки зафіксовані численні пошкодження будинків у Шевченківському районі Києва.

Фото - РБК Україна

Фото - РБК Україна

Фото - РБК Україна

Фото - РБК Україна

У мережі показали ще кадри з наслідками атаки у Шевченківському районі. Росія поцілила в багатоповерхівку.

Пошкоджено трамвайна колія біля торгового центру. Руху трамвая не перешкоджає.

Пошкоджений торговий центр та будівля в одному з районів столиці. Журналісти Новини.LIVE показали, як вони виглядають.

Що відомо про влучання в інших районах Києва

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про руйнування ще в 4 районах. За його словами, у цих районах сталось падіння уламків.

Дарницький район. Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків. Солом'янський район. Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою. Голосіївський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль. Подільський район. Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

Місцеві телеграм канали публікують фото з уламками ракет та "шахедів". У повідомленні йдеться, що вони розкидані по всьому місту.

Що відомо про кількість постраждалих

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 6 ранку відомо про 13 постраждалих у столиці. За його даними, є двоє загиблих.

Атака на Київщині

В Київській ОВА повідомили, що майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. Наслідки ворожої атаки фіксують у 4 районах області.

У Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцеву лікарню.

У Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Загорання ліквідовано. Пошкоджено два автомобіля.

У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення.

У Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.

У телеграм-каналах столиці повідомили, що всі випущені ворогом ракети та дрони летіли на Київ. Попередньо ворог випустив по Україні:

400-500 шахедів/імітаційних БпЛА.

6-10 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з Брянської області.

3-4 крилаті ракети Іскандер-К з Курської області.

Обстріл Києва — що відомо

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ. Зокрема, на столицю летіли дрони та балістичні ракети. В місті було чути дуже велику кількість потужних вибухів.

Раніше "Телеграф" писав, що чому Росія атакувала Волинську область.