В одне з міст України повернуться графіки відключень? Енергетики попередили українців

Українців просять вимкнути потужні електроприлади

У Києві 10 липня ввечері можливе відключення світла промислових та побутових користувачів. В мережі спостерігається значний дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє "Київ Цифровий". Українців просять заощадливо використовувати електричні прилади.

"Зараз електроенергії недостатньо. Щоб підтримати електросистему, вимкніть потужні електроприлади", — йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Києві

Додамо, за даними місцевих каналів, станом на 17:30 відключень немає. Однак через сильну спеку споживання електроенергії в Україні виросло, а за появи дефіциту, що спостерігається зараз, "Укренерго" може ввести графіки відключень світла.

"Сьогодні (10 липня — ред.) зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00", — пишуть енергетики.

Нагадаємо, що через сильну спеку в деяких областях України асфальт нагрівся до +62 градусів, подекуди навіть гума авто прилипає до покриття. В громадському транспорті люди втрачають свідомість, особливо там, де немає кондиціонерів. Медики попереджають про небезпеку для здоров’я, аграрії — про загрозу врожаям, а екологи — про зв’язок нинішньої спеки з довгостроковими змінами клімату.

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