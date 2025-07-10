В один из городов Украины вернутся графики отключений? Энергетики предупредили украинцев

Украинцев просят выключить мощные электроприборы

В Киеве 10 июля вечером возможно отключение света промышленных и бытовых пользователей. В сети наблюдается значительный дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает "Киев Цифровой". Украинцев просят экономно использовать электрические приборы.

"В настоящее время электроэнергии недостаточно. Чтобы поддержать электросистему, выключите мощные электроприборы", — говорится в сообщении.

Отключение света в Киеве

По данным местных каналов, по состоянию на 17:30 отключений нет. Однако из-за сильной жары потребление электроэнергии в Украине выросло, а из-за наблюдаемого сейчас дефицита "Укрэнерго" может ввести графики отключений света.

"Сегодня (10 июля – ред.) сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 10:00 до 22:00", – пишут энергетики.

Напомним, что из-за сильной жары в некоторых областях Украины асфальт нагрелся до +62 градусов, иногда даже резина авто прилипает к покрытию. В общественном транспорте люди теряют сознание, особенно там, где нет кондиционеров. Медики предупреждают об опасности для здоровья, аграрии – об угрозе урожаям, а экологи – о связи нынешней жары с долгосрочными изменениями климата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Карпатах бьют тревогу из-за ветроэлектростанций.