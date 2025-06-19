Борги киян за світло зростають чи ні? В ДТЕК здивували інформацією

Надати інформацію щодо будинків з найбільшою заборгованістю компанії не вдалось

У Києві мешканці заборгували за електроенергію понад 1,2 мільярда гривень. За три весняні місяці борг зменшився, однак частка прострочених платежів усе ще становить сотні мільйонів.

Про це йдеться у відповіді енергоофісу YASNO на інформаційний запит "Телеграфа". У компанії повідомили, що на початок березня загальна дебіторська заборгованість мешканців столиці становила 1,305 млрд грн, а вже на 1 травня – 1,282 млрд грн. Водночас обсяг простроченої заборгованості, тобто такої, за якою термін сплати перевищив 30 днів, склав 416 млн грн.

У YASNO зазначили, що рівень боргів сильно варіюється залежно від району. Втім, ці цифри залежать насамперед від кількості домогосподарств, тому не можуть бути об’єктивним індикатором платіжної дисципліни по районах.

Компанія також підтвердила, що щомісяця формує заявки на відключення боржників. Однак спрогнозувати кількість таких випадків наперед неможливо, адже частина клієнтів погашає борг до моменту фізичного припинення електропостачання.

"Відсоток відключених помешкань від електропостачання кожного місяця різний, передбачити і спрогнозувати кількість не можливо, оскільки частина споживачів врегульовує питання заборгованості до настання моменту можливого припинення електропостачання", — повідомили в енергоофісі.

Водночас запит "Телеграфа" щодо конкретних адрес будинків із найбільшими боргами залишився без відповіді. У YASNO пояснили це тим, що інформація про розрахунки споживачів є конфіденційною згідно з Законом України "Про інформацію" і не може надаватися без згоди сторін, якої організації не має.

YASNO – це бренд, під яким компанія D.Solutions, що входить до енергетичного холдингу ДТЕК, надає послуги з постачання електроенергії, газу та впровадження енергоефективних рішень. Він об’єднує кілька компаній та напрямків у складі групи ДТЕК, що спеціалізуються на енергетичних послугах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після завершення війни в Україні можуть розпочатися масові вилучення житла через накопичені борги за комунальні послуги. Народний депутат Олексій Кучеренко попередив, що загальна сума заборгованості вже перевищила 200 мільярдів гривень.