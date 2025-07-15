Дівчина-підліток зникла на Київщині: її шукали декілька годин (фото)

На пошуки кинули усі підрозділи регіону

У вівторок, 15 липня, правоохоронці Київської області розшукали 14-річну Ілону із Броварів. З моменту зникнення дівчинки минуло усього кілька годин.

Про це Поліція Київщини повідомила у Facebook. Після отримання заяви про зникнення були оперативно залучені всі підрозділи поліції області.

"Сьогодні, 15 липня, близько 19 години, до поліції надійшло повідомлення від матері про зникнення її дитини, яка близько 15 години пішла з дому та на зв’язок не виходила.

На пошуки дівчини були оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини", – йдеться у публікації

Зокрема, зазначає пресслужба, в пошуках брали участь працівники Броварського управління: ювенальна превенція, кримінальна поліція та працівники групи реагування патрульної поліції.

Зникла 14-річна Ілона, яку відшукали правоохоронці у Броварах

Правоохоронці повідомили, що на щастя, жертвою злочину дівчина не стала.

Нагадаємо, у Тернопільській області після більш ніж пів року судових розглядів суд ухвалив рішення повернути шістьох дітей багатодітній матері з Копичинців, які пережили масове отруєння дикорослими грибами блідими поганками восени минулого року.

Раніше на Івано-Франківщині шукали зниклого 5-річного хлопчика Кирила Боднарука. Дитина особлива — має розлад аутичного спектра та не розмовляє. Пошуки не припиняли й вночі — залучили безпілотники з тепловізорами.