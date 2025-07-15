Девушка-подросток исчезла в Киевской области: ее искали несколько часов (фото)

На поиски бросили все подразделения региона

Во вторник, 15 июля, правоохранители Киевской области разыскали 14-летнюю Илону из Броваров. С момента исчезновения девочки прошло всего несколько часов.

Об этом полиция Киевщины сообщила в Facebook. После получения заявления об исчезновении оперативно привлекли все подразделения полиции области.

"Сегодня, 15 июля, около 19 часов, в полицию поступило сообщение от матери об исчезновении ее ребенка, который около 15 часов ушел из дома и на связь не выходил.

На поиски девушки были оперативно привлечены все подразделения полиции Киевской области", – говорится в публикации

В частности, отмечает пресс-служба, в поисках принимали участие работники Броварского управления: ювенальная превенция, уголовная полиция и работники группы реагирования патрульной полиции.

Исчезла 14-летняя Илона, которую нашли правоохранители в Броварах

Правоохранители сообщили, что к счастью жертвой преступления девушка не стала.

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