Девушка-подросток исчезла в Киевской области: ее искали несколько часов (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 547
На поиски бросили все подразделения региона
Во вторник, 15 июля, правоохранители Киевской области разыскали 14-летнюю Илону из Броваров. С момента исчезновения девочки прошло всего несколько часов.
Об этом полиция Киевщины сообщила в Facebook. После получения заявления об исчезновении оперативно привлекли все подразделения полиции области.
"Сегодня, 15 июля, около 19 часов, в полицию поступило сообщение от матери об исчезновении ее ребенка, который около 15 часов ушел из дома и на связь не выходил.
На поиски девушки были оперативно привлечены все подразделения полиции Киевской области", – говорится в публикации
В частности, отмечает пресс-служба, в поисках принимали участие работники Броварского управления: ювенальная превенция, уголовная полиция и работники группы реагирования патрульной полиции.
Правоохранители сообщили, что к счастью жертвой преступления девушка не стала.
Напомним, в Тернопольской области после более чем полугода судебных разбирательств суд принял решение вернуть шестерых детей многодетной матери из Копычинцев, переживших массовое отравление дикорастущими грибами бледными поганками осенью прошлого года.
Ранее в Ивано-Франковской области искали пропавшего 5-летнего мальчика Кирилла Боднарука. Ребенок особенный — имеет расстройство аутичного спектра и не разговаривает. Поиски не прекращали и ночью – привлекли беспилотники с тепловизорами.