5-річного Кирила шукають другу добу. Дитина з аутизмом зникла в лісі (фото, відео)

До пошуків залучені дрони, кінологи та сотні людей

На Івано-Франківщині дві доби не можуть знайти 5-річного хлопчика Кирила Боднарука. Дитина особлива — має розлад аутичного спектра та не розмовляє.

Кирило загубився ввечері 17 червня поблизу села Троїця Коломийського району. Він та його брат-близнюк гуляли з мамою у лісі, коли Кирило раптом зник з поля зору. Вони місцеві.

Одразу викликали рятувальників, поліцію, до пошуків долучились кінологи, Нацгвардія і небайдужі люди. Вони обшукують ліс навколо. Щоб привернути увагу дитини включають на телефоні звуки мультфільмів, які хлопчик любить дивитися. Дитина дуже активна, тож зона пошуків широка.

Пошуки не припиняли і вночі — залучили безпілотники з тепловізорами. Вже оглянули 850 гектарів, з яких більша частина — ліс. Ще майже стільки ж оглянули безпілотником, наразі деякі зони оглядають повторно. Шукали дитину і в дев’яти водоймах навколо.

Зниклий Кирило Боднарук

Кирило Боднарук

Прикмети Кирила: хлопчик худорлявий, зростом близько 105 см. Має світло-русяве, короткострижене волосся. На ньому були зелені штани та светр з капюшоном рожевого кольору.

Поліція просить громадян і представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження малолітнього Кирила Боднарука або мають будь-яку корисну інформацію, негайно зателефонувати на 102 або звертатися до відділу ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській області за номерами: 0674971787, 0979832132, 0673362775, 0669897515.

Раніше "Телеграф" розповідав, що від удару Ірану по Ізраїлю загинули українці. Серед них — семирічна одеситка, яка приїхала до Ізраіля лікувати онкологію.