Скрутили та заштовхали в бус: поліція прокоментувала інцидент із хлопцем київської блогерки (відео)

У поліції заявили, що всіх учасників затримання тимчасово відсторонено до завершення службового розслідування

У Києві триває службове розслідування щодо інциденту із затриманням чоловіка на вулиці Антоновича. Причиною цього стала поява в мережі відео, де правоохоронці разом із представниками територіального центру комплектування застосовують грубу силу під час затримання громадянина.

Інцидент викликав резонанс у соцмережах та суспільстві.

Інформацію про початок розслідування 16 липня підтвердив керівник поліції Києва Дмитро Шумейко. Згідно з офіційною заявою, правоохоронці виявили 31-річного чоловіка, який перебував у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію. Після перевірки документів його доставили до Святошинського ТЦК та СП (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) для уточнення даних та отримання направлення на військово-лікарську комісію.

Втім, новина набула ширшого розголосу після публікацій у соцмережах ще 15 липня. Блогерка Софія Комендант оприлюднила фото й відео, де зафіксовано, як чоловіки у формі силоміць заштовхують її хлопця Дениса до автомобіля. За словами дівчини, правоохоронці поводилися агресивно, а коли вона намагалася захистити свого хлопця — застосували до неї фізичну силу. На відео видно, як її штовхають і намагаються вибити з рук телефон.

Крім того, зі слів самої Комендант, у ТЦК заявляли, що хлопець нібито вживає наркотики. Вона назвала ці твердження безпідставними.

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Також Софія Комендант стверджує, що після інциденту хлопця вивезли в невідомому напрямку та відібрали телефон. Дівчина зазначала, що протягом тривалого часу не могла з ним зв'язатися й не знала, де він перебуває.

Скриншот Stories блогерки в Instagram

Скриншот Stories блогерки в Instagram

Скриншот Stories блогерки в Instagram

У поліції повідомили, що всі співробітники, які брали участь у затриманні, відсторонені від виконання службових обов'язків до завершення розслідування. Мета перевірки — встановити законність і пропорційність дій правоохоронців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що правоохоронці завершили досудове розслідування в справі військовослужбовця одного з районних ТЦК та СП міста Дніпро. За даними слідства, чоловік погрожував мобілізацією знайомому тренеру місцевої футбольної команди.