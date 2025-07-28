У Німеччині зійшов потяг з рейок, чи є серед постраждалих українці (фото)

Негода могла стати причиною трагедії

У Німеччині з рейок зійшов пасажирський потяг ввечері у неділю, 27 липня. Внаслідок чого є загиблі та поранені люди.

Про це пише Spiegel. Інцидент стався у федеральній землі Баден-Вюртемберг, поблизу міста Рідлінген у районі Біберрах, близько 18:10 за місцевим часом.

За даними поліції, внаслідок інциденту три людини загинули. Серед загиблих – машиніст поїзда та ще один співробітник Deutsche Bahn (DB).

Німеччина

У пожежній службі району Біберах заявили, що близько 50 людей зазнали поранень, 25 з них – важкі. На щастя, про загибель українців не повідомлялось.

Міністр внутрішніх справ ввечері на місці аварії заявив, що на місце події дуже швидко прибули кілька сотень рятувальників, а також важка техніка та шість вертольотів.

Слідчі зараз з'ясовують, чи могло аварію спричинити зсув ґрунту. Штробль заявив, що були сильні дощі, тому не можна виключати, що причиною стали сильні опади та зсув ґрунту.

Канцлер Фрідріх Мерц висловив співчуття жертвам загиблих у залізничній аварії.

Раніше "Телеграф" писав, що п’яний українець без прав влаштував ДТП у Польщі – а його подруга ще й кидалася на поліцейських.