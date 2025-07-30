Стане легше, але не одразу. Що приготував початок серпня для українців

Синоптикиня розповіла, коли в Україні стане прохолодніше

Місцями в Україні тримається пекельна спека, але вже на початку серпня температура подекуди знизиться. Хоча в деяких областях показники на термометрах триматимуться вище 30 градусів тепла.

Вже з 30 липня українцям стане легше дихати, але на Півдні та Сході спекотна погода триватиме й на початку серпня. Там послаблення спеки очікується тільки ближче до другої декади місяця, як розповіла на своїй сторінці у Facebook відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 30-31 липня очікується зниження температури повітря. На півдні тим часом спека дещо послабне 31 липня. Проте загалом, Південь, Схід та Дніпропетровщина й надалі відчуватимуть на собі вплив високої температури повітря.

Синоптикиня каже, що послаблення спеки в цих регіонах, за попередніми прогнозами погоди, ймовірне 8-9 серпня, тобто майже у другій декаді серпня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому українцям потрібно бути обережними у середу, 30 липня. Синоптики попереджають, що пів нашої країни знаходиться в "червоній" зоні.