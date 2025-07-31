Разбитые окна и шрапнель. Как выглядит элитный ЖК Киева после атаки (видео, фото)

Россия ударила по столице баллистикой и "шахедами"

Утром 31 июля Россия нанесла комбинированный массированный удар по Киеву, в результате чего есть разрушение и у элитного ЖК "Республика". Всего в столице уже известно про более 50 пострадавших и по меньшей мере 6 погибших.

Как отметил корреспондент "Телеграфа" с места происшествия, пострадал ЖК "Республика" в Голосеевском районе. Возле домов были обнаружены куски металла – шрапнель.

Последствия атаки в ЖК

На видео, которое уже распространяют в сети, видно, что ЖК оказался довольно близко к эпицентру взрыва. Ведь вокруг домов валяется стекло, куски фасада, разбитые деревья и авто. Все тротуары усеяны обломками. Немало автомобилей возле "Республики" смяло, у них вылетели или потрескались окна.

ЖК "Республика" на карте

Известная блогерша Русалочка, проживающая в ЖК "Республика", показала, что у дома валяются обломки ракеты.

Осколок ракеты

Осколок ракеты

К тому же на территории ЖК были обнаружены куски металла, которым была нафарширована российская ракета. Вероятнее всего, это шрапнель, которую оккупанты используют, чтобы нанести максимальный ущерб и увеличить количество пострадавших, погибших.

Шрапнель

Также в сети показали видео, как возле ЖК горят авто и магазин. Пожар возник после удара, но его быстро ликвидировали. Сейчас на месте работают спасатели и все необходимые службы.

Как выглядел ЖК "Республика" до атаки

Этот ЖК считается одним из самых больших в Киеве и достаточно элитным, однако этот статус не спас его от российской вооруженной агрессии. "Республику" довольно часто называют "городком в городе" из-за ее масштаба и инфраструктуры. Территория ЖК и сами дома достаточно сильно выделяют даже среди новостроек.

ЖК "Республика" до атаки

Дома ЖК

ЖК "Республика"

Как выглядел ЖК до атаки

ЖК "Республика" до атаки

На фото видно, что сами фасады домов и даже зона отдыха достаточно современные. Отличительной чертой ЖК является то, что его территория закрыта и туда может попасть только житель дома, ведь вход только по ключ-картам.

Кроме того, на территории "Республики" есть современные зоны отдыха и даже бассейн. Кстати, аренда квартиры в ЖК стартует от 25-30 тысяч грн.

Цена аренды в ЖК

Ранее "Телеграф" рассказывал, как разные районы Киева пережили атаку России.