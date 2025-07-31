Разбитые окна и шрапнель. Как выглядит элитный ЖК Киева после атаки (видео, фото)
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Россия ударила по столице баллистикой и "шахедами"
Утром 31 июля Россия нанесла комбинированный массированный удар по Киеву, в результате чего есть разрушение и у элитного ЖК "Республика". Всего в столице уже известно про более 50 пострадавших и по меньшей мере 6 погибших.
Как отметил корреспондент "Телеграфа" с места происшествия, пострадал ЖК "Республика" в Голосеевском районе. Возле домов были обнаружены куски металла – шрапнель.
Последствия атаки в ЖК
На видео, которое уже распространяют в сети, видно, что ЖК оказался довольно близко к эпицентру взрыва. Ведь вокруг домов валяется стекло, куски фасада, разбитые деревья и авто. Все тротуары усеяны обломками. Немало автомобилей возле "Республики" смяло, у них вылетели или потрескались окна.
Известная блогерша Русалочка, проживающая в ЖК "Республика", показала, что у дома валяются обломки ракеты.
К тому же на территории ЖК были обнаружены куски металла, которым была нафарширована российская ракета. Вероятнее всего, это шрапнель, которую оккупанты используют, чтобы нанести максимальный ущерб и увеличить количество пострадавших, погибших.
Также в сети показали видео, как возле ЖК горят авто и магазин. Пожар возник после удара, но его быстро ликвидировали. Сейчас на месте работают спасатели и все необходимые службы.
Как выглядел ЖК "Республика" до атаки
Этот ЖК считается одним из самых больших в Киеве и достаточно элитным, однако этот статус не спас его от российской вооруженной агрессии. "Республику" довольно часто называют "городком в городе" из-за ее масштаба и инфраструктуры. Территория ЖК и сами дома достаточно сильно выделяют даже среди новостроек.
На фото видно, что сами фасады домов и даже зона отдыха достаточно современные. Отличительной чертой ЖК является то, что его территория закрыта и туда может попасть только житель дома, ведь вход только по ключ-картам.
Кроме того, на территории "Республики" есть современные зоны отдыха и даже бассейн. Кстати, аренда квартиры в ЖК стартует от 25-30 тысяч грн.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как разные районы Киева пережили атаку России.