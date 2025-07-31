Уламки ракет, діри у стінах і розпач. Які райони Києва постраждали найбільше після атаки (фото)

Чотири райони були під масованою атакою

Атака Росії у Києві сталась в ніч на 31 липня. Внаслідок цього постраждало багато районів столиці.

"Телеграф" зібрав всю актуальну інформацію по обстрілах. Журналістка видання субʼєктивно оцінила, як минула ніч.

За словами Марини Іщенко, повітряна тривога почалась ще до півночі. Росіяни запустили "шахеди".

"Гучно було приблизно з 12 ночі. Росія тестувала на Україні свої нові "шахеди". Це тривало десь до 3 ночі. Я вже спала в коридорі, а ось о 4:40 почали летіти балістичні ракети. На щастя, будинок і родина не постраждала", — розповіла вона.

Які райони постраждали від атаки

У Святошинському районі зруйнований під'їзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці та розбирають завали. Житловий будинок сильно постраждав внаслідок обстрілу. Також пожежі зафіксували в кількох нежитлових будівлях. На місці атаки перебував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Повний фоторепортаж — дивіться у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

У Солом'янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також там сталися пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови. Окремо постраждали будинки у приватному секторі.

До гасіння пожежі долучили авіацію. На кадрах помітно, як летить гелікоптер.

У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школа, дитячий садок, а також житлові будинки. Від вибухової хвилі повилітали вікна. Читачі "Телеграфу" надіслали фото.

Також у мережі показали наслідки атаки у Голосіївському районі міста.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу. Також без вікон лишились будинки і горіли авто.

Раніше "Телеграф" писав, що донька спецпредставника Келлога відреагувала на удар по Києву.