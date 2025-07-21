Ракетна атака на Україну: Ту-95МС здійснили пускові маневри, також були пуски "Калібрів" (оновлюється)

Росіяни застосували дрони, а також ракети з кораблів та бомбардувальників

Російські окупанти в ніч на 21 липня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог задіяв в ударі залишки своєї стратегічної авіації – чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, носіїв ракет Х-101. Також проявилися залишки Чорноморського флоту з ракетами "Калібр" та літаки МіГ-31К з ракетами "Кинджал". Окрім цього, на Україну налетіло багато ударних безпілотників і дронів-імітаторів.

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03:50 Підтверджено заходження через Харківську область курсом на Полтавщину перших ракет Х-101 з літаків Ту-95МС. Кількість встановлюється, попередньо відомо про дві групи крилатих ракет.

03:45 Ракета невстановленого типу зафіксована на Харківщині. Пусків з МіГ-31К поки що не було.

03:40 За уточненою інформацією, зліт двох МіГ-31К із "Кинджалами" на борту. Попередньо є загроза пусків аеробалістичних ракет.

03:37 Зліт ще одного МіГ-31К із того ж аеродрому, що й раніше.

03:30 По "Калібрах" мінус, залишається загроза ударних БПЛА, балістики та ракет Х-101 з Ту-95МС.

03:25 Група "Калібрів" тримає курс в бік Івано-Франківська. В місті вже чули вибухи, там збивали російські ударні дрони, які змогли дошкандибати до обласного центру.

03:20 "Калібри" курсом на Хмельницьку область, та далі на Тернопіль. Приблизно 50 БПЛА на Київ з різних напрямків. Також оголошено загрозу ударів балістичних ракет з Ростовської області.

03:05 "Кинджал" полетів курсом на Старокостянтинів, після чого був локаційно втрачений. Тим часом на Київ заходить 12 безпілотників. "Калібри" летять у бік Вінницької області з півночі Одещини.

03:00 Було зафіксовано пуск "Кинджалу" у бік західних регіонів. Це вже другий зліт МіГ-31К, перший раз ворог підіймав літаки біля 00:30 та атакував "Кинджалами" Ірпінь.

02:55 Зліт двох МіГ-31К з "Саваслєйки". Загроза атаки ракетами Х-47М2 "Кинджал".

02:50 Перші два "Калібри" летять у бік Дмитрова, також у повітряному просторі є ще ракети.

02:40 Перші "Калібри" фіксуються у повітряному просторі України. Кількість встановлюється.

02:25 Харків та Київ були під атакою російських БПЛА. У Харкові пролунало 11 вибухів, Київ продовжує перебувати під атакою. Монітори підтверджують можливий пуск Х-101 з Пензенської області РФ. Ракети можна очікувати приблизно до 03:10, якщо пуски були реальними. Також у повітряному просторі України ~110 дронів.

02:20 Зафіксовано пуски ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, точна кількість не повідомляється. "Калібри" можна очікувати протягом 20-40 хвилин.

02:10 Повідомляється про пускові маневри Ту-95МС біля першого пускового рубежу. Якщо пуски були реальними, можна очікувати ворожі ракети протягом 40-60 хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти в ніч на 12 липня атакували Україну крилатими ракетами Х-101 з борту літаків Ту-95МС та Ту-160, а також ударними безпілотниками. Мішенню чергової російської ракетної атаки знову обрано саме цивільну інфраструктуру, під атакою були переважно Львів, Луцьк та Чернівці.

До цього росіяни двічі за 5 липня підіймали у повітря МіГ-31К. Запуск "Кинджалів" був під час першого злету, вибухи пролунали у Старокостянтинові Хмельницької області. Також у ніч проти 9 липня ворог атакував Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали у кількох містах, працювали системи ППО. Росіяни застосували 728 ударних дронів, сім крилатих та шість аеробалістичних ракет. Головним напрямком атаки був Луцьк. А 4 липня ворог влаштував 12-годинну комбіновану атаку на Київ.

Остання ракетна атака по Україні сталася у ніч на 19 липня. Головною мішенню ворога став Павлоград. Ворог вдарив по місту ракетами та безпілотниками, вибух лунав за вибухом. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак назвав минулі ніч та ранок "пекельними" для Павлограда.