Плануйте відпустки - в Україні цієї осені буде три бабиних літа. Синоптик назвав дати

Це чудові дні, щоб насолодитися останнім теплом року

Вже на початку серпня Україну накриє похолодання, а ось початок вересня подарує майже літнє тепло. Взагалі цієї осені українців потішать аж три бабиних літа.

Про це "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. За його прогнозом, перші два бабиних літа будуть у жовтні, а ще одне — у листопаді.

Бабине літо — це період теплої та сухої погоди восени пов'язаний зі стійким антициклоном. Явище бабиного літа спостерігається у багатьох країнах з помірним кліматом.

Теплі дні восени - чудовий час для прогулянок

Перше бабине літо — початок жовтня

За розрахунками синоптика, перше бабине літо очікується на початку жовтня. Триватиме тепла погода, що розпочнеться наприкінці вересня.

В окремі дні буде достатньо тепло, і я б назвав цей період першим "бабиним літом", хоча він буде досить нетривалим. Вже з середини цієї десятиденки в Україну надійдуть західні вітри, які принесуть вологу і зниження температури повітря, — розповів Деркач.

Друге бабине літо — наприкінці жовтня

Після періоду дощів та похолодань третя декада жовтня принесе підвищення температури. В перші дні буде доволі вітряно, але потім встановиться комфортна та суха погода.

Це вже буде друге "бабине літо", яке очікується в середині третьої декади місяця, – зазначив Володимир Деркач

Третє бабине літо — початок листопада

Чудова погода з жовтня перейде й на початок листопада. Перша декада останнього місяця осені розпочнеться погожими днями.

Практично це буде продовження "бабиного літа", яке перейде від жовтня. В цей період опадів не очікується і буде досить тепло, як для листопада, — порадував синоптик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у понеділок, 4 серпня, значну частину України накриють дощі, але гроз не буде. Хоча одночасно в деяких регіонах очікується спека до +37 градусів.