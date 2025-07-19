"Леопардовий бунт" проти війни. Авто справжньої хижачки помітили у Сумах (фото)

Місто живе та допомагає фронту

Суми, попри жахи війни та трагедії через російські обстріли, живуть повним життям всього за 22 кілометри від лінії фронту. У середмісті помітили дуже незвичайну машину.

Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов та наш кореспондент Ян Доброносов побували у Сумах. В середмісті їм трапилося авто, яке неможливо не помітити. Велика машина з відкритим верхом з яскраво-рожевим леопардовим принтом притягує погляд.

Гламурну машину було при парковано у середмісті

Автівка виглядає як маленький бунт проти суму воєнного часу, спроба зберегти індивідуальність і яскравість навіть тоді, коли довкола панують тривога і невизначеність. Власник (чи радше власниця, поруч з машиною в кадр потрапила дівчина) цього авто явно не збирається ховатися чи зливатися з натовпом, яскраво заявляючи про своє право на самовираження навіть у найскладніші часи.

Коло машину помітили дівчину у рожевому

У прифронтовому місті, де кожен день може принести нові випробування, люди шукають різні способи почуватися живими. Хтось відкриває кафе і магазини, хтось малює графіті на стінах, а хтось їздить на рожевому леопардовому автомобілі середмістям Сум.

Гламурне авто не дивує мешканців

Це не просто транспортний засіб — це символ, що життя триває, а українці не збираються відмовлятися від своїх мрій чи навіть дивацтв. Можливо, саме такі яскраві моменти і роблять життя в умовах війни трохи більш людяним.

Автомобіль привертає увагу

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть Суми на четвертий рік повномасштабної війни. Значну частину часу Суми та область перебувають у режимі повітряних тривог, проте місто живе — квітнуть квіти, ростуть діти, проводяться культурні заходи.