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"Леопардовий бунт" проти війни. Авто справжньої хижачки помітили у Сумах (фото)

Автор
Олена Руденко ,
Дата публікації
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Автор
Суми вміють здивувати Новина оновлена 19 липня 2025, 10:43
Суми вміють здивувати. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Місто живе та допомагає фронту

Суми, попри жахи війни та трагедії через російські обстріли, живуть повним життям всього за 22 кілометри від лінії фронту. У середмісті помітили дуже незвичайну машину.

Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов та наш кореспондент Ян Доброносов побували у Сумах. В середмісті їм трапилося авто, яке неможливо не помітити. Велика машина з відкритим верхом з яскраво-рожевим леопардовим принтом притягує погляд.

Яскравий автомобіль у Сумах
Гламурну машину було при парковано у середмісті

Автівка виглядає як маленький бунт проти суму воєнного часу, спроба зберегти індивідуальність і яскравість навіть тоді, коли довкола панують тривога і невизначеність. Власник (чи радше власниця, поруч з машиною в кадр потрапила дівчина) цього авто явно не збирається ховатися чи зливатися з натовпом, яскраво заявляючи про своє право на самовираження навіть у найскладніші часи.

Дівчина поруч з рожевим леопардовим авто у Сумах
Коло машину помітили дівчину у рожевому

У прифронтовому місті, де кожен день може принести нові випробування, люди шукають різні способи почуватися живими. Хтось відкриває кафе і магазини, хтось малює графіті на стінах, а хтось їздить на рожевому леопардовому автомобілі середмістям Сум.

Яскравий автомобіль у середмісті Сум
Гламурне авто не дивує мешканців

Це не просто транспортний засіб — це символ, що життя триває, а українці не збираються відмовлятися від своїх мрій чи навіть дивацтв. Можливо, саме такі яскраві моменти і роблять життя в умовах війни трохи більш людяним.

Машина з леопардовим принтом у Сумах
Автомобіль привертає увагу

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть Суми на четвертий рік повномасштабної війни. Значну частину часу Суми та область перебувають у режимі повітряних тривог, проте місто живе — квітнуть квіти, ростуть діти, проводяться культурні заходи.

Теги:
#Автомобіль #Суми #Авто #Ян Доброносов