До +28 і трохи дощу. Коли у Києві знову чекати опадів найближчими днями

Київ поки відпочиває від сильної спеки

У Києві тримається більш-менш сприятлива погода. Синоптики кажуть, що найближчими днями варто готуватись до дощів, але сильної спеки не буде.

Найтеплішим днем протягом 5-6 серпня очікується саме вівторок, адже тоді температура вдень зафіксується біля +28 градусів, як повідомили у Мeteofor та Sinoptik.

Вівторок, 5 серпня, обіцяє бути у столиці України трохи хмарним, але сухим, як передали у Мeteofor. Повітря прогріється вдень до +28 градусів, а вночі охолоне до +19 градусів.

Вже у середу, 6 серпня, очікується не лише хмарність, а й дощі з грозами. Опади йтимуть у другій половині доби. Температура у денний час підніметься до +26 градусів, а вночі — знизиться до +18 градусів.

Найсильніші вітри будуть тільки у вівторок вдень — свіжі 8 м/с.

Коли дощитиме

З цим прогнозом погоджуються і в Sinoptik. У вівторок прогнозується мінлива хмарність, а наступного дня передбачаються ще й дощі, які припадуть на другу половину доби.

Денна температура на термометрах сягатиме +26…28 градусів, а нічна знижуватиметься до +19…20 градусів. Вітри, своєю чергою, не перевищать сили понад легкі 3 м/с.

Якою очікується температура

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде восени тепло. Таким прогнозом поділився народний синоптик Володимир Деркач.