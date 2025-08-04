До +28 и немного дождя. Когда в Киеве снова ждать осадков в ближайшие дни
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Киев пока отдыхает от сильной жары
В Киеве держится более или менее благоприятная погода. Синоптики говорят, что в ближайшие дни стоит готовиться к дождям, но сильной жары не будет.
Самым теплым днем в течение 5-6 августа ожидается именно вторник, ведь тогда температура днем зафиксируется около +28 градусов, как сообщили в Meteofor и Sinoptik.
Вторник, 5 августа, обещает быть в столице Украины немного облачным, но сухим, как передали в Мeteofor. Воздух прогреется днем до +28 градусов, а ночью остынет до +19 градусов.
Уже в среду, 6 августа, ожидается не только облачность, но и дожди с грозами. Осадки будут идти во второй половине суток. Температура в дневное время поднимется до +26 градусов, а ночью — снизится до +18 градусов.
Самые сильные ветры будут только во вторник днем — свежие 8 м/с.
С этим прогнозом соглашаются и в Sinoptik. Во вторник прогнозируется переменная облачность, а на следующий день предполагаются еще и дожди, которые придутся на вторую половину суток.
Дневная температура на термометрах будет достигать +26…28 градусов, а ночная будет снижаться до +19…20 градусов. Ветры, в свою очередь, не превысят силы свыше легких 3 м/с.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли осенью тепло. Таким прогнозом поделился народный синоптик Владимир Деркач.