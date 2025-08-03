"Бабине літо" восени буде не одне: народний синоптик дав прогноз для України

Чого чекати від погоди після завершення літа

Літо поступово йде до завершення, а тому варто задуматися про те, що незабаром погода в Україні стане прохолоднішою та сирішою. Проте народний синоптик Володимир Деркач вважає, що восени та у грудні українці зможуть насолодитися трьома періодами тепла.

Про це він розповів у коментарі "Телеграфу". Більш детально про це можна прочитати у матеріалі: "Бабине літо" у листопаді та перші заморозки: народний синоптик дав несподіваний прогноз до кінця року

Деркач зазначає, що із настанням календарної осені температура не впаде. Тому перші десять днів вересня можна чекати на продовження літа, хоча після цього погода зіпсується.

Повернення тепла можна чекати у першій декаді жовтня, яку народний синоптик назвав першим бабиним літом у сезоні. І так, воно буде не одне — друге прийде вже наприкінці жовтня і протягнеться до початку листопада.

Реальне падіння температури повітря варто чекати лише з другої декади листопада, хоча сильних морозів не буде ні восени, ні у грудні. Мало того, наприкінці року температура повітря знову розігріється до +10 градусів. Народний синоптик жартома назвав це "зимовим бабиним літом".

Володимир Деркач – народний синоптик із міста Камінь-Каширський на Волині. Він спостерігає за погодою вже понад 20 років. Його метод прогнозування заснований на давніх народних прикметах, а також спостереження за метеорологічними явищами в особливий період.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розписував, якою буде погода в Україні у вересні, на думку Володимира Деркача.