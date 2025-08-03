Перші подихи осені. Синоптики назвали дати, коли у Львові може похолоднішати до 8 градусів

Засмучуватися не варто, адже тепла погода повернеться відразу

Зазвичай початок серпня одаровує українські міста ще літньою спекою перед настанням звичної прохолодної осінньої погоди. Однак цього року в перший тиждень останнього місяця літа природа вирішила "охолодити" мешканців одного з українських міст.

Про це повідомляють ресурси з прогнозом погоди. Температура у Львові може опуститися до 8-10 градусів за Цельсієм.

6 серпня

Шостого серпня, у серпні, Львів опиниться в епіцентрі негоди – у місті, за прогнозами деяких ресурсів, дощитиме. Опади можуть протриматися протягом всього дня.

Прогноз погоди у Львові на 6 серпня

Температура може сягнути 8 градусів за Цельсієм, максимально ж в цей день варто очікувати +21 градус.

7 серпня

Сьомого серпня, у четвер, ймовірність опадів існує лише в другій половині дня, ближче до обіду. Вітер та вологість повітря також будуть помірними.

Температура вже на другий день короткочасного похолодання піде вгору – мінімально можна очікувати +10 градусів за Цельсієм, максимально – +23 градуси.

Погода 7 серпня у Львові

Погода у Львові 6 та 7 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що дощі в липні загальмували жнива та призвели до перших збитків. Через вологу погоду аграрії не можуть оперативно та якісно зібрати врожай, що вже спричинило перші втрати.