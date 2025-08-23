У Києві маршрутка в’їхала в автобус: водія довелося витягувати перехожим (відео)

Через аварію утворився довгий затор

У Києві сталося зіткнення двох маршрутних автобусів. Відомо, що є щонайменше один постраждалий.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Наголошується, що подія сталася на вулиці Олени Теліги в районі психоневрологічної лікарні.

Жителів міста також поінформували про довгий затор у бік Шулявки та закликали враховувати це при плануванні маршруту. Про причини аварії не повідомляється, проте dtp.kiev.ua повідомляє, що в цьому районі є затяжний спуск, який створює труднощі для багатьох водіїв.

На кадрах з місця події видно, що гордість вітчизняного автобусобудування "Богдан А092" в’їхав в автобус і отримав суттєві пошкодження передньої частини. Втім, не схоже на те, що зіткнення було серйозним, оскільки автобус перед ним не особливо постраждав.

Однак навіть цього вистачило, щоб водія "Богдана" затиснуло, а діставати його довелося пасажирам та перехожим. Поки невідомо, чи постраждав хтось із пасажирів, але на відео з мережі видно, що деякі з них були дуже схвильовані.

