В Киеве маршрутка въехала в автобус: водителя пришлось вытаскивать прохожим (видео)

Из-за аварии образовалась длинная пробка

В Киеве произошло столкновение двух маршрутных автобусов. Известно, что есть по меньшей мере один пострадавший.

Об этом сообщают местные telegram-каналы. Отмечается, что происшествие произошло на улице Елены Телиги в районе психоневрологической больницы.

Жителей города также проинформировали о длинном заторе в сторону Шулявки и призвали учитывать это при планировании маршрута. О причинах аварии не сообщается, однако dtp.kiev.ua сообщает, что в этом районе есть затяжной спуск, который составляет сложности для многих водителей.

На кадрах с места происшествия видно, что гордость отечественного автобусостроения "Богдан А092" въехал в автобус перед ним и получил существенные повреждения передней части. Впрочем, не похоже, что столкновение было серьезным, поскольку автобус перед ним не особо пострадал.

Однако даже этого хватило, чтобы водителя "Богдана" зажало, а доставать его пришлось пассажирам и прохожим. Пока неизвестно, пострадал ли кто-либо из пассажиров, но на видео из сети видно, что некоторые из них были сильно взволнованы произошедшим.

Как сообщалось ранее, в последнюю неделю в Украине случилось несколько аварий с участием несовершеннолетних на мотоциклах. В некоторых случаях это завершилось смертельным исходом.