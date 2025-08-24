Київ накриє осіння прохолода: коли потрібно одягнутися тепліше і взяти парасольки

Що підготував початок нового тижня для киян

У Київ поступово знижується температура, а дощі стають частішими — погода переходить з літньої на осінню. На початку тижня, 25 та 26 серпня, теж очікуються прохолода та опади.

Крім того, найближчими днями синоптики прогнозують свіжі-сильні вітри — десь 8-12 м/с. Про це попередили в Meteofor та в Українському гідрометеорологічному центрі.

Упродовж понеділка, 25 серпня, хмар не очікується тільки вранці, а вдень можуть піти незначні дощі, повідомили у Meteofor. Водночас у вівторок, 26 серпня, опади передбачаються вранці-ввечері.

Повітря тим часом вдень може прогрітись до +17…20 градусів, тоді як вночі охолоне до +10…13 градусів. Сила вітрів сягатиме свіжих-сильних 8-11 м/с.

Коли дощитиме у столиці

Натомість в Укргідрометцентрі кажуть, що понеділок, 25 серпня, пройде без дощів, а у вівторок, 26 серпня, вони очікуються як вдень, так і вночі.

Показники на термометрах у денний час мають вирости до +19 градусів, а вночі — опуститись до +9…12 градусів. Вітри можуть розгулятись до сильних 12 м/с.

Якою буде температура

