Киев накроет осенняя прохлада: когда нужно одеться потеплее и взять зонтики

Что подготовило начало новой недели для киевлян

В Киев постепенно снижается температура, а дожди учащаются — погода переходит с летней на осеннюю. В начале недели, 25 и 26 августа, тоже ожидаются прохлада и осадки.

Кроме того, в ближайшие дни синоптики прогнозируют свежие-сильные ветры — где-то 8-12 м/с. Об этом предупредили в Meteofor и в Украинском гидрометеорологическом центре.

В понедельник, 25 августа, облаков не ожидается только утром, а днем могут пойти небольшие дожди, сообщили в Meteofor. В то же время во вторник, 26 августа, осадки предполагаются утром-вечером.

Воздух в это время днем может прогреться до +17…20 градусов, тогда как ночью остынет до +10…13 градусов. Сила ветров будет достигать свежих-сильных 8-11 м/с.

Когда будет дождь в столице

В Укргидрометцентре говорят, что понедельник, 25 августа, пройдет без дождей, а во вторник, 26 августа, они ожидаются как днем, так и ночью.

Показатели на термометрах в дневное время должны вырасти до +19 градусов, а ночью опуститься до +9…12 градусов. Ветры могут разгуляться до сильных 12 м/с.

Какая будет температура

