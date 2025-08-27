У Києві серед дня побились посадовці: Кличко став на захист (фото)

Хто підіймає руку на жінку, не гідний називатися чоловіком, пише Кличко

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Ганна Старостенко заявила, що голова Деснянської районної державної адміністрації (РДА) Максим Бахматов застосував проти неї фізичне насильство. Посадовець нібито принижував її честь і гідність.

Депутатка Київської міської ради Ганна Старостенко на своїй сторінці у Facebook заявила, що голова Бахматов нібито запросив її взяти участь у звіті. Інцидент стався 27 серпня в приміщенні Деснянської районної державної адміністрації чоловік представляв квартальний звіт про роботу.

Старостенко пише, що у відповідь на прохання відповісти на маніпулятивні висловлювання на її адресу Бахматов "дозволив собі відвертий психологічний тиск".

Щобільше, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи — фізичне насилля! Мене хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою із залу. Все це — під прикриттям статусу "представника президента" та "голови РДА", які він привселюдно озвучував! написала Старостенко

Фото - Ганна Старостенко

Посадовиця додала, що така поведінка не лише принижує особисто її та є неприпустимою, а й дискредитує інститут місцевого самоврядування. Вона також повідомила, що має намір звернутись до поліції із заявою про перешкоджання законній діяльності.

Я залишаю за собою право на відповідну правову оцінку інциденту й наголошую: жодна посада не дає права принижувати жінку, людину і депутата! сказала заступниця голови КМДА.

Що сказав Віталій Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на це і назвав у своєму Telegram-каналі дії голови Деснянської РДА "проявом вседозволеності".

Той, хто підіймає руку на жінку, не гідний називатися чоловіком. Тим більше — бути керівником будь-якого рівня. Навіть, якщо він кричить, що він — представник президента зазначив Кличко

Він додав, що сподівається на кваліфікацію дії Бахматова від поліції та реакцію в Офісі президента.

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов не коментував поки звинувачення Ганни Старостенко.

