Безугла проти всіх: нардепку не змогли вигнати з засідань і вона знову свариться з Гончаренком (фото, відео)

Безугла лишається у сесійній залі попри конфлікти і скандали

Народні депутати провалили спробу відсторонити Мар’яну Безуглу від пленарних засідань. Постанову підтримали лише 141 парламентар, що виявилось недостатньо для ухвалення.

Позиція партії "Слуга Народу" стала вирішальною, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Тільки 74 депутатів підтримали ініціативу, стільки ж взагалі не голосували. Ще по 10 "слуг" проголосували проти або утрималися.

Парламент провалив видалення Марʼяни Безуглої з засідання до кінця своєї сесії

Розподіл голосування по фракціях

Причиною для відсторонення називали порушення регламенту та те, як вона поливала брудом інших та хайпувала на темах смерті. Зокрема — через її слова про нардепа Ярослава Рущишина, який загинув у ДТП в Івано-Франківській області. Безугла тоді заявила, що він "нічим особливим не відзначився" в парламенті і не тільки.

Колеги просили Безуглу просто перепросити перед родиною покійного з трибуни, але це не відбулося. Ба більше, 19 серпня під час виступу знову виразилась некоректно.

Маряна сказала, що зробить це, взяла слово з трибуни — ііііі…. знову вирішила хайпанути і з трибуни Верховної Ради вчергове сьогодні облила його лайном. Збрехавши всім, що бере слово, щоб вибачитися Олександра Устінова, народна депутатка, цитата з допису на Facebook

Врешті, 20 серпня вона таки перепросила, одна все ж в кінці додала, що "хороша людина — не професія".

Конфлікт Безуглої та Гончаренка

Суперечки Безуглої у парламенті не обмежуються Рущишиним. Раніше вона намагалася добитися відсторонення депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка через суперечки щодо трансляцій із залу Ради, але ця спроба провалилася.

Безугла заявила, що опозиція зриває засідання, тому що транслює їх. Тобто показувати, що відбувається в Раді — це зрив засідання? Показувати, які закони приймають — це зрив засідання? Свобода слова — це зрив засідання? Олексій Гончаренко, нардеп від Європейської солідарності

Безугла відповіла, що проблема не в трансляції, а саме в зриві засідань. Однак Гончаренко у відповідь надав відеодоказ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардепка Безугла розповіла, що має вид аутичного розладу. Українці посміялись з того, що вона таким чином може прикривати власну скандальність.