Літня спека не збирається покидати Київ? Яку погоду прогнозують протягом тижня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вночі вже значно прохолодніше
Погода у Києві нині тепла та майже безхмарна. Протягом всього робочого тижня синоптики не прогнозують різких змін, лише трохи опустяться показники на термометрах.
За прогнозом Sinoptik та Українського гідрометеорологічного центру, найспекотніше буде у понеділок, коли у місті розжарить до +30 градусів. Пізніше температура опуститься до 25 теплих градусів.
Загалом протягом 1-5 вересня погода у Києві буде мінливо хмарна, за даними Укргідрометцентру. Дощів не очікується.
Повітря вдень має прогрітись до +26…30 градусів, а вночі — охолонути до +14…17 градусів. Сила вітрів місцями сягатиме сильних 12 м/с.
Натомість у Sinoptik прогнозують, що протягом всього робочого тижня хмарність буде лише у понеділок, а в інші дні — ясне небо. Опадів не передбачається.
Денна температура має підвищитись до +25…30 градусів, а нічна — впасти до +16…20 градусів. Водночас сила вітрів не перевищить легких 2 м/с.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де чекати дощів вже на початку вересня. Прогнозом поділились в Укргідрометцентрі.