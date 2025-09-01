Літня спека не збирається покидати Київ? Яку погоду прогнозують протягом тижня

Вночі вже значно прохолодніше

Погода у Києві нині тепла та майже безхмарна. Протягом всього робочого тижня синоптики не прогнозують різких змін, лише трохи опустяться показники на термометрах.

За прогнозом Sinoptik та Українського гідрометеорологічного центру, найспекотніше буде у понеділок, коли у місті розжарить до +30 градусів. Пізніше температура опуститься до 25 теплих градусів.

Загалом протягом 1-5 вересня погода у Києві буде мінливо хмарна, за даними Укргідрометцентру. Дощів не очікується.

Повітря вдень має прогрітись до +26…30 градусів, а вночі — охолонути до +14…17 градусів. Сила вітрів місцями сягатиме сильних 12 м/с.

Чи буде дощити у столиці

Натомість у Sinoptik прогнозують, що протягом всього робочого тижня хмарність буде лише у понеділок, а в інші дні — ясне небо. Опадів не передбачається.

Денна температура має підвищитись до +25…30 градусів, а нічна — впасти до +16…20 градусів. Водночас сила вітрів не перевищить легких 2 м/с.

Коли буде найспекотніше

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де чекати дощів вже на початку вересня. Прогнозом поділились в Укргідрометцентрі.