Встигніть насолодитись спекою, бо потім буде холодно: синоптик розповів, коли в Україні впаде температура

Літо в Україні ще продовжиться. Але осінь зовсім скоро нагадає про себе.

Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" розповів, якою буде погода в Україні у вересні 2025 року. Він назвав дату, коли розпочнеться похолодання.

За його словами, незначне похолодання розпочнеться ближче до 10 вересня. Воно буде зумовлене поступовою зміною вітрового поля та зростанням атмосферного тиску.

На карті показано середнє відхилення температури повітря в Європі від багаторічної норми за період із 1 по 8 вересня. Як бачимо, в Україні аномалія у зазначені дати становитиме в середньому +2…+5 градусів, пояснив синоптик Ігор Кібальчич

Також синоптик каже, що в Україну прийдуть перші заморозки. Істотна зміна погодних умов відбудеться у третій декаді вересня. В Україну надійдуть холодні арктичні повітряні маси. Вже після 20 вересня можливі перші заморозки на поверхні ґрунту в північних, східних та західних областях.

Ну а поки з 1 по 10 вересня, за прогнозами Кібальчича, в нічний час температура повітря коливатиметься в діапазоні +12…+18 градусів, у південних та місцями західних регіонах в окремі дні +19…+21. Вдень стовпчики термометрів будуть показувати +26…+32 градусів. У східних, південних та південно-західних областях у період з 3 по 7 вересня спека посилиться до +32…+37 градусів.

