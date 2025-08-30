Літо добігає кінця: коли чекати на перші заморозки в Україні

Чого чекати від погоди у вересні

Початок першого місяця осені потішить теплими днями, проте вже до кінця вересня погода в Україні суттєво зміниться. У цей період варто чекати і на перші заморозки.

Про це розповів "Телеграфу" відомий український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, температура повітря в більшості областей буде вищою за середньомісячну норму на 1 — 2,5 градуса.

Синоптик каже, що у більшості областей протягом місяця варто чекати на температури на рівні +14…+18 градусів. Однак у південних та південно-східних областях, в основному на узбережжі Чорного та Азовського морів, можна чекати і +19 градусів.

Різка зміна погоди відбудеться у третій декаді вересня. Десь після 20-го числа в Україну прийдуть холодні маси з арктичного регіону. У західних, східних та північних областях після цього можна чекати перших заморозків на ґрунті.

При цьому вересень буде дуже скупим на опади. Через це на лівобережній частині країни можливий розвиток посухи та високих рівнів пожежної небезпеки.

Як повідомлялося раніше, погода в першій декаді вересня взагалі може бути літньою, а місцями і зовсім можливе повернення спеки вище +30 градусів.