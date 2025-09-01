Летняя жара не собирается покидать Киев? Какую погоду прогнозируют в течение недели

Ночью уже гораздо прохладнее

Погода в Киеве сейчас теплая и почти безоблачная. В течение всей рабочей недели синоптики не прогнозируют резких изменений, лишь немного опустятся показатели на термометрах.

По прогнозу Sinoptik и Украинского гидрометеорологического центра, жарче всего будет в понедельник, когда в городе раскалит до +30 градусов. Позже температура опустится до 25 теплых градусов.

В целом в течение 1-5 сентября погода в Киеве будет переменно облачная, по данным Укргидрометцентра. Дождей не ожидается.

Воздух днем должен прогреться до +26…30 градусов, а ночью — остыть до +14…17 градусов. Сила ветров местами будет достигать сильных 12 м/с.

Будет ли дождь в столице

Зато в Sinoptik прогнозируют, что в течение всей рабочей недели облачность будет только в понедельник, а в остальные дни — ясное небо. Осадков не предвидится.

Дневная температура должна повыситься до +25…30 градусов, а ночная — упасть до +16…20 градусов. В то же время сила ветров не превысит легких 2 м/с.

Когда будет самое жаркое

