Дерзкий мужчина в Киеве в нетрезвом состоянии набросился на автобус, избил его и перекрыл движение транспорта (фото "героя")

Задержанный помещен в изолятор временного содержания

Молодой человек в Киеве преградил движение общественного транспорта, не реагировал на замечания водителя автобуса и выбил коленом стекло в автобусе. Полицейские задержали киевлянина за хулиганские действия в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева. По информации правоохранителей, 23-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента.

Детали события

После того, как нарушитель разбил стекло в автобусе, он начал приставать к пассажирам, создавая опасную ситуацию для людей в транспорте. Такие действия привели к нарушению работы общественного транспорта и создали угрозу безопасности граждан.

Вызванные на место происшествия полицейские оперативно отреагировали и задержали дебошира в соответствии со статьей 298-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правовые последствия

В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное расследование по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за грубое нарушение общественного порядка.

По этой статье мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина загорелся на рельсах.