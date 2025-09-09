Очікується нова злива? Коли киянам готуватись до непогоди

Сонячних днів поки не прогнозується

Київ нині оговтується від сильної зливи й деякі синоптики кажуть, що найближчим часом ще очікуються дощі. Однак в середині тижня прогнозується тільки хмарність.

Температура у денний час упродовж 9-11 вересня не опуститься нижче +25 градусів. Таким прогнозом поділились в Українському гідрометеорологічному центрі та Sinoptik.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, протягом ночі та дня вівторка, 9 вересня, очікується дощ. Однак вже 10 та 11 вересня збережеться лише хмарність.

Денна температура у столиці зафіксується біля +25 градусів, а нічна — 14 теплих градусів. А сила вітрів місцями сягатиме свіжих 10 м/с.

Коли йтимуть дощі у місті

Водночас у Sinoptik кажуть, що найближчими днями у місті буде лише мінлива хмарність. Дощів не передбачається.

Повітря вдень має прогрітись до +25…26 градусів, а вночі — охолонути до +14…16 градусів. Тим часом сила вітрів не перевищить легких 3 м/с.

Якою буде температура

