Пернатий "таємний" покупець завітав у магазин під Києвом і насмішив своїм нахабством (відео)

Птах не боявся людей і ходив по магазину наче свій

Голуб блукав супермаркетом серед відвідувачів магазину. Птаха помітили у Броварах, Київської області.

Відео з пернатим опублікували у місцевих телеграм-каналах. На кадрах видно, як сірий голуб невимушено прогулюється торговими рядами між полицями з товарами.

Птах спокійно пересувається по супермаркету, збираючи крихти їжі, що впали з упаковок або залишилися від відвідувачів. Голуб поводиться абсолютно природно, ніби це його звичне середовище існування.

Варто зазначити, що така ситуація останнім часом зустрічається досить часто в торговельних закладах. Окрім голубів у супермаркетах нещодавно бачили кажанів, що також викликало резонанс серед покупців.

Реакція українців

Реакція людей на появу пернатого "покупця" виявилася неоднозначною. Частина відвідувачів сприйняла це з гумором, коментуючи, що птах теж прийшов за покупками, або голуб став таємним покупцем. Інші висловили занепокоєння щодо санітарних норм і того, як голуб потрапив всередину приміщення. Деякі покупці жартували, що птах поводиться як досвідчений клієнт магазину.

